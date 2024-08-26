SHIB boğa piyasasına işaret eden faktörlere göz atın.

Özet:

Shiba Inu (SHIB) geçtiğimiz hafta boyunca yüzde 14 değer kazandı. Bazı göstergeler rallinin devam edeceğini gösteriyor.

Ancak ağ büyümesindeki gerileme ve balina faaliyetlerindeki düşüş, düzeltme riski oluşturuyor.

Pozitif İşaretler

Shiba Inu, ay başında yaşanan düzeltmenin izlerini geçtiğimiz hafta sildi. Memecoin son yedi günde yüzde 14 değer kazandı. Haber yayın saati itibarıyla 0,000015 dolardan işlem gören memecoin, 9 milyar dolara yakın piyasa değeriyle en büyük 16’ıncı kripto para konumunda yer alıyor.

IntoTheBlock’a göre iki faktör, yakın vadede rallinin devam edeceğine işaret ediyor. Bu faktörlerden biri, büyük oyuncuların pozisyonlarındaki değişimi gösteren yoğunlaşma göstergesi. Göstergeye göre büyük oyuncular, pozisyonlarını yüzde 0,15 büyüttü ve bu durum bir yükseliş sinyali olarak yorumlanıyor.

“In the Money” adlı, kârda olan SHIB yatırımcılarının sayısını ölçen gösterge de yükseliş sinyali veriyor. Göstergede dün yüzde 4’lük bir fırlama yaşandı. Kârda olan SHIB yatırımcılarının oranı da yüzde 48’e çıktı.

Negatif İşaretler

Memecoin için düzeltme riskini ortaya koyan bazı göstergeler de bulunuyor. Blockchain’in gerçek büyüme oranını yansıtan net ağ büyümesi yüzde 0,22 düşüş gösterdi.

Balina faaliyetlerini ölçen büyük işlem sayısı da yüzde 0,34 geriledi.

Shiba Inu’nun yakma oranındaki düşüş de boğalar için kötü haber olarak yorumlanabilir. Geçtiğimiz 24 saatte yaklaşık 1,6 milyon token yakıldı. Bu değer bir önceki güne kıyasla yüzde 97’lik düşüşü temsil ediyor. Yakma programı, arzı azaltarak kalan coin’lerin değerini artırma amacı taşıyor.