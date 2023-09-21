En popüler kripto para birimlerinden Shiba Inu’yu (SHIB) önümüzdeki dönemde neler bekliyor. Shiba Inu (SHIB) ekibi, projenin gelecek planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Shiba Inu (SHIB) bir sonraki boğa sezonuna hazırlanıyor.

Shiba Inu’nun İçerik Stratejisti Lucie, Twitter hesabı üzerinden projenin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SHIB Boğa Koşusuna Hazırlanıyor

Shiba Inu’nun İçerik Stratejisti Lucie, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Endişelenmeye gerek yok. Piyasa piyasadır. FUD, annelerinin bodrumlarından coin’lerini satmaya çalışan bir grup umutsuz zavallıdan ibaret. Odağımızı kaybetmemeliyiz. Shiba Inu yaklaşan boğa koşusuna stratejik hamlelerle hazırlanıyor.

Bununla birlikte Lucie, stratejik hamleler konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak son dönemde artan dolandırıcılık girişimlerine karşı birçok uyarıda bulundu

Shiba Inu fiyatı konusndaki öngörülerinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek sözlerine başlayan Lucie şunları kaydetti:

Akıllı para tutar veya satın alır. Acemiliğin sizi düşük fiyattan satmaya ve kaybetmeye devam etmek için yeni trend coin’lere atlamaya yönlendirmesine izin vermeyin.

Kısa Vadeli Shiba Inu Tahminleri

Shiba Inu projesinin kısa vadeli geleceğine ilişkin tahminlerde de bulunan Lucie, BONE’un, Shibarium projesi iyice oturduğunda iyileşeceğini ve sonrasında pump & dump odaklı coin’ler yerine daha ciddi projelere odaklanılacağını ifade etti.

Son dönemde Shiba Inu (SHIB) ekosistemine ilişkin en çarpıcı gelişmelerden bir diğeri de Shibswap borsasının güncellenmesi. Bu güncellemeyle birlikte projeye daha fazla işlevsellik getirildi. Shiba Inu geliştiricisi Kaal Dhairya ise BONE akıllı sözleşmesinden ayrılmak için gerekli adımların yanı sıra zaman kilidi sözleşmesinin mekaniğini çevreleyen tamamen teknik ayrıntıları açıkladı.

Shiba Inu (SHIB) ekibi kısa bir süre önce Shibarium’u piyasaya sürdü. Uzun bir süredir heyecanla beklenen Shibarium projesi, Shiba Inu ekosistemi için en önemli adımlardan biri. Shibarium hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki medyaya tıklayarak ulaşabilirsiniz.