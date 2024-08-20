Piyasalar güne yeşilde başladı. SHIB i̇se daha da yükselmeye hazır görünüyor.

Kilit destek seviyeleri: 0,000011 dolar

Kilit direnç seviyeleri: 0,000014 dolar

SHIB Yükselişe Hazır

Ağustos ayında uzunca bir süre konserde olan SHIB, dip noktayı bulmuş ve yükselmeye hazır duruyor. Memecoin 0,000011 dolar desteğine başarıyla tutundu ve şimdi ise boğalar, 0,000014 dolardaki kilit direnci hedef alıyor. Bu direnç kırılırsa yeni bir ralli başlayabilir.

Düşüş Trendi Sona Erecek Mi?

Alıcılar bu noktada geri dönerse, SHIB’in aylardır süren düşüş trendi de son bulabilir. Bunun için memecoin’in 0,000014 doları desteğe dönüştürmesi büyük önem taşıyor. Fiyat hareketine bakacak olursak, bu hafta SHIB’in gideceği yön konusunda belirleyici olacak gibi duruyor.

Yükseliş İvmesi Geri Döndü

Günlük hareketli ortalama ıraksama yakınsama (MACD) göstergesi geçtiğimiz hafta, bugün ise iki günlük MACD pozitife döndü. Yani mevcut ivme korunduğu sürece alıcıların eli güçlü olacak. Alım desteği SHIB’in sürekli bir yükseliş trendi oluşturmasına yardımcı olabilir.