Son 24 saatte yaklaşık %50 oranında değer kazanan Shiba Inu’nun (SHIB) piyasa değeri 25 milyar doları aştı. Böylelikle SHIB önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Özet:

Shiba Inu (SHIB) yükseliş trendine agresif bir şekilde devam ediyor. Kağıt üzerinde SHIB yatırımcılarının büyük bir bölümü kârda görünüyor.

Shiba Inu’daki (SHIB) yükseliş trendine, Shibarium’daki canlanma da eşlik ediyor.

Shiba Inu (SHIB) Yükselişe Doymuyor

Shiba Inu (SHIB) son birkaç gündür yaşadığı yükselişlerle kripto para piyasasında spot ışıklarını üzerine çevirmeyi başardı.

SHIB fiyatı son bir haftalık süreçte %306 oranında değer kazandı. IntoTheBlock verileri, SHIB yatırımcılarının %84’ünden fazlasının kârda olduğunu gösteriyor. Geride bıraktığımız yılın Eylül ayında yatırımcıların yaklaşık %90’ı zarardaydı.

Shiba Inu’nun (SHIB) 25 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşması, Shibarium’un önemli bir kilometre taşına ulaşmasıyla aynı dönemde geldi. Veriler, Shibarium’daki toplam blok sayısının 3,5 milyonu aştığını ve toplam işlem hacminin 400 milyon dolar seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Shiba Inu ekibi tarafından geliştirilen katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium, işlem maliyetlerini düşürmek ve işlem hızlarını arttırmak amacıyla tasarlandı.

SHIB fiyatındaki yükselişler ve Shibarium’daki gelişmelerle birlikte ağdaki token yakma oranı da son dönemde astronomik boyutta arttı. Shiba Inu ağında token yakma oranı son 24 saatte %90 oranıda arttı ve 130 milyon SHIB’in dolaşımdan çıkarıldı.

CryptoPotato olarak Shiba Inu ağındaki token yakma oranının geride bıraktığımız hafta sonu %30.000 arttığını bildirmiştik.

Shiba Inu Rakiplerini Geride Bıraktı

Shiba Inu’nun (SHIB) fiyatıyla birlikte işlem hacmi de yükselişte. CoinGecko verilerine göre SHIB’in işlem hacmi 13,9 milyar dolar seviyesinde. Karşılaştırmak gerekirse Shiba Inu’nun (SHIB) en büyük rakibi Dogecoin’in (DOGE) işlem hacmi ise 8,4 milyar dolar seviyesinde.

Son 24 saatte ADA’nın işlem hacmi 1,4 milyar dolar, XRP’nin işlem hacmi 3,7 milyar dolar ve SOL’un işlem hacmi ise 4,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu anlamda SHIB’in birçok önde gelen kripto para birimini geride bıraktığı görülüyor.

Shiba Inu’nun piyasa değeri de 25,3 milyar dolar seviyesinde. SHIB’in piyasa değerinin 1,3 milyar dolar daha artması durumunda Shiba Inu, 26,7 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Dogecoin’i (DOGE) geride bırakacak.