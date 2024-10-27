Piyasa değeri sıralamasına göre en büyük ikinci memecoin SHIB’deki fiyat dalgalanmaları son dönemde oldukça arttı. Genel anlamda iyi bir performans sergileyen SHIB son bir aylık zaman diliminde %19,5 oranında değer kaybetti.

CoinGecko verilerine göre 0,00001774 dolar seviyesinde işlem gören SHIB yaklaşık 10,4 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Yatırımcılar mevcut boğa sezonunda SHIB fiyatının 1 dolara yükselip yükselemeyeceğini merak ediyor.

SHIB Fiyatını Belirleyen Faktörler

Shiba Inu (SHIB) fiyatını etkileyen başlıca faktörler arasında topluluk ve sosyal medya ilgisi, ünlülerin desteği gösterilebilir. Öte yandan kripto para piyasasındaki trendler de SHIB fiyatı üzerinde etkili oluyor.

Projenin geliştirici ekibi Shibarium ve Shibaswap gibi araçlarla ekosistemini genişletmeye devam ediyor. Bu sayede Shiba Inu (SHIB) yalnızca bir memecoin olarak değil, ekosistem olarak değerlendiriliyor.

SHIB 1 Dolar’a Ulaşabilir mi?

Shiba Inu’nun 1 dolara ulaşma potansiyeli mevcut şartlarda oldukça zor görünüyor. SHIB’in 1 dolara yükselebilmesi için piyasa değerini %5.636.878,58 oranında arttırması gerekiyor. Bu da yaklaşık 56.364 katlık bir yükselişle piyasa değerini 589 trilyon dolara çıkarması anlamına geliyor. Bu mevcut şartlarda imkansız görünüyor.

Ancak SHIB’in dolaşımdaki arzı, proje ekibinin token yakma politikası neticesinde sürekli olarak azalıyor. Bu nedenle stratejik token yakımları, ekosistem gelişimi ve artan benimseme gibi faktörler neticesinde SHIB’deki fiyat yükselişlerin artacağını öngörüyor.

SHIB’in Geleceği

SHIB’in fiyatı, arzı azaltmaya yönelik büyük çaplı yakımların gerçekleşmesi ve kullanım alanlarının genişlemesiyle yükselme potansiyeline sahip. Ancak 1 dolar hedefi, mevcut arz ve spekülatif yapı göz önüne alındığında ulaşılması imkansız bir hedef olarak görünüyor.

Sonuç olarak Shiba Inu’nun (SHIB) gelecekteki fiyat performansı, topluluğun desteği ve yenilikçi projelerle görünürlüğünü artırma yeteneğine bağlı olacak.