Memecoin’e en yoğun ilgiyi gösteren ülkeler hangileri öğrenin.

Özet:

Shiba Inu fiyatı bir ayda yüzde 250 yükseldi, dünya genelinde ilgi ve arama hacmi artış gösterdi.

Analistler rallinin sürmesini bekliyor. Shibarium blockchain çözümü ve token yakma oranının artması gibi gelişmeler, fiyatta yükselişi tetikleyebilir.

En büyük ikinci memecoin Shiba Inu, geçtiğimiz haftalarda parlak günlerini andıran bir performans gösterdi. SHIB, CoinGecko verilerine göre aylık çerçevede yüzde 250 değer kazandı.

SHIB’in canlı performansı kripto topluluğu ve yatırımcıların gözünden kaçmadı. Google Trendler verilerine göre, Shiba Inu’nun arama hacmi bakımından popülerliği, Aralık 2021’den beri görülmemiş düzeye ulaştı.

Shiba Inu’yu en çok aratan ülkeler arasında Singapur, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Kanada ve Belçika yer alıyor.

Google’da SHIB ile ilgili en çok aratılan terimlerin ise “Shiba Inu coin fiyatı,” “Shiba Inu fiyat tahmini” ve Shiba Inu coin haberleri” olduğu görülüyor.

Memecoin son günlerde biraz ivme kaybetti, fakat ilerleyen günlerde ralliye devam etmesi için birçok sebep var. X kullanıcıları Ali ve JAKE de bu görüşe katılıyor.

Ali’ye göre SHIB, 4 saatlik grafikte simetrik üçgen formasyonu oluşturdu. SHIB, 0,000038 dolar direnç seviyesinin üzerinde düzenli olarak kapanış yaparsa, analiste göre yüzde 40’a kadar değer kazanabilir.

JAKE ise mevcut piyasaya çok daha pozitif bakıyor ve “Dogecoin katili” olarak yola çıkan SHIB’in 2025’te en büyük memecoin haline gelebileceğini düşünüyor. DOGE, 24 milyar dolar piyasa değeriyle şu anda en büyük memecoin konumunda. Onu 19 milyar dolar ile SHIB izliyor.

Layer-2 blockchain çözümü Shibarium’un geliştirilmesi ve token yakma programının başarıyla uygulanması da SHIB fiyatına yukarı yönde baskı uygulayabilir. Shibarium ağındaki toplam işlem sayısı, geçtiğimiz hafta 400 milyonu geçti. SHIB yakma oranı da yüzde 30 bin fırladı.

Shibarium’un Shiba Inu ekosisteminin gelişimini nasıl destekleyebileceğini merak ediyorsanız, aşağıdaki videomuza göz atabilirsiniz: