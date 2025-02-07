Kripto piyasasında büyük yatırımcıların (balina) elinde tuttuğu varlık miktarı, fiyat dalgalanmalarını doğrudan etkileyen önemli bir faktör. Santiment’in son verilerine göre, Shiba Inu (SHIB) aşırı yoğunlaşmış arzıyla dikkat çekiyor ve büyük yatırımcıların satış yapması durumunda keskin fiyat düşüşleri yaşanabileceği belirtiliyor.

Balina Yoğunluğu ve Piyasa Etkileri

Verilere göre, Shiba Inu’nun toplam arzının yüzde 61,3’ü en büyük 10 cüzdan tarafından tutuluyor. Bu durum, birkaç büyük yatırımcının piyasayı yönlendirebileceği anlamına geliyor. Eğer bu yatırımcılar ani satış yaparsa, SHIB fiyatında sert düşüşler yaşanabilir.

Ethereum (ETH) ise yüzde 46,1 ile daha düşük bir yoğunlaşma gösterirken, Chainlink (LINK) yüzde 33,1 ve Toncoin (TON) yüzde 32,8 ile daha dengeli bir dağılıma sahip. Bu dağılım, piyasadaki merkeziyetçiliğin azaldığını ve fiyat manipülasyonuna karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, büyük yatırımcıların varlıklarını elinde tutmaya devam etmesi, uzun vadeli güvenin bir işareti olarak da değerlendirilebilir. Santiment, merkeziyetçiliğin yüksek olduğu durumlarda küçük yatırımcıların dezavantajlı hissedebileceğini ancak daha dengeli bir arz dağılımının piyasa istikrarını artırabileceğini vurguluyor.