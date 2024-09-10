SHIB boğaları için iyi haber: Yakında ralli başlayabilir.

Özet:

Artan işlem hacmi ve borsaların azalan SHIB rezervi, memecoin için yükselişe işaret ediyor.

Diğer yandan duraksayan yakma oranı ve 70 puanı aşmak üzere olan RSI, düzeltme sinyali veriyor.

SHIB Boğaya Mı Hazırlanıyor?

Kripto para piyasası bugün yeşile döndü. Geçtiğimiz 24 saatte yüzde 1,8 değerlenen SHIB, haber yayın saatin itibarıyla 0,0000134 dolara yükseldi.

Üç önemli faktör, rallinin başlıyor olabileceğini gösteriyor. Bunlardan biri, yüksek değerde SHIB işlemlerinin hacmi (100 bin dolardan fazla). İşlem hacmi, geçtiğimiz 24 saatte yüzde 367 fırlayarak 45 milyon dolara yaklaştı.

Büyük işlemlerde hacim artışı, genelde balinaların kripto paraya ilgi gösterdiği anlamı taşıyor. Bu da diğer yatırımcıların piyasaya olan güvenini artırabilir ve alım yapaya yönlendirebilir. Söz konusu işlemler ağırlık olarak alım işlemleriyse, fiyat yükselebilir. Tam aksine satış işlemleriyse fiyat düşebilir.

Büyük yatırımcıların yaptığı birikim ve satış arasındaki farkı ölçen konsantrasyon göstergesi de ralli sinyali veriyor. Günlük yüzde 0,09 artan gösterge şu anda pozitif bölgede.

Son olarak borsalardaki SHIB rezervine değinmek gerek. Son bir hafta boyunca borsalardan çekilen SHIB miktarı, yatırılan miktarı geride bıraktı. Özellikle 9 Eylül’de borsalardan ciddi bir SHIB çıkışı yaşandığı görülüyor. Bu durum, SHIB üzerindeki satış baskısının azalacağı anlamına geliyor.

Düşüş Sinyalleri

SHIB’in yakında düzeltme geçirebileceğini gösteren bazı faktörler de bulunuyor. Yakma programı bu faktörlerden biri. Verilere göre SHIB yakma oranı, geçtiğimiz 24 saatte yüzde 100 azaldı. Yani bu süreçte hiçbir SHIB yakılmadı.

Yakma programı, dolaşımda olan devasa miktardaki arzı azaltarak, kalan kripto paraların değerini artırma amacı taşıyor.

Göreceli güç endeksi (RSI) de düşüş sinyali veriyor. Fiyat trendinin gücünü ölçen RSI, 0 ve 100 puan arasında değişiklik gösteriyor.

RSI’ın 70 puanı geçmesi, ilgili varlığı fazla yükseldiği anlamına geliyor. SHIB RSI, 9 Eylül’de 70 puana çok yaklaştı ve haber yayın saati itibarıyla 60 puana geriledi.