Proje üyesi yeni Shiba Inu coin’i hakkında açıklama yaptı.

Popüler memecoin Shiba Inu (SHIB), kripto para piyasasında bu haftanın en iyi performanslarından birini gösterdi. Son yedi günde yüzde 10’a yakın değer kazanan SHIB, 0,0000167 dolar seviyesine yükseldi.

SHIB yukarı yönelmişken, topluluğun dikkati ekosistemin dördüncü kripto parası olacak TREAT’e çevrildi. Proje ekibinden kripto parayla ilgili yeni bir açıklama geldi.

TREAT, geçtiğimiz günlerde Shytoshi Kusama tarafından duyurulmuştu. Shiba Inu proje ekibinden Lucie (X kullanıcı adı @LucieSHIB), kripto parayla ilgili yeni bir duyuru yaptı.

Lucie, “iyi TREAT zaman alır,” diyerek, kelime oyunuyla karışık kripto paranın hala geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı.

Shiba Inu köpek temalı bir memecoin. “Treat” İngilizce’de köpekleri şımartmak için verilen ödülleri de ifade ediyor.

Dolayısıyla Lucie, şakayla karışık bir şekilde TREAT’in henüz piyasaya sürülmediği ve dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Good $TREAT takes time. (Not launched yet, but STAY FOCUSED.)

Good $SHIB, along with $BONE and $Leash, deserves genuine TREATMENT.

Stay SAFE.

— 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 (@LucieSHIB) July 11, 2024