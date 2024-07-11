Proje üyesi yeni Shiba Inu coin’i hakkında açıklama yaptı.

Popüler memecoin Shiba Inu (SHIB), kripto para piyasasında bu haftanın en iyi performanslarından birini gösterdi. Son yedi günde yüzde 10’a yakın değer kazanan SHIB, 0,0000167 dolar seviyesine yükseldi.

SHIB yukarı yönelmişken, topluluğun dikkati ekosistemin dördüncü kripto parası olacak TREAT’e çevrildi. Proje ekibinden kripto parayla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Yeni Shiba Inu Coin’i Ne Zaman Çıkacak?

TREAT, geçtiğimiz günlerde Shytoshi Kusama tarafından duyurulmuştu. Shiba Inu proje ekibinden Lucie (X kullanıcı adı @LucieSHIB), kripto parayla ilgili yeni bir duyuru yaptı.

Lucie, “iyi TREAT zaman alır,” diyerek, kelime oyunuyla karışık kripto paranın hala geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı.

Shiba Inu köpek temalı bir memecoin. “Treat” İngilizce’de köpekleri şımartmak için verilen ödülleri de ifade ediyor.

Dolayısıyla Lucie, şakayla karışık bir şekilde TREAT’in henüz piyasaya sürülmediği ve dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

İyi TREAT zaman alır (Henüz başlatılmadı, BEKLEMEDE KALIN). BONE ve LEASH ile birlikte iyi SHIB, gerçek bir ödülü (“treatment”) hak eder. Dikkatli olun.

TREAT, Shiba Inu ekosistemini merkeziyetsizleştirme yolunda önemli bir adımı temsil ediyor. TREAT ve birlikte piyasaya sürülmesi beklenen Shi ve Shibacon, ekosistemin merkeziyetsiz otonom organizasyonların (DAO) kontrolüne geçmesine aracılık edecek.

Ekosistemin mevcut kripto paralarından BONE, sahiplerine ayrılmış özelliklere erişim sunuyor. BONE ise teknoloji odaklı bir kripto para.

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TREAT, ekosistemdeki tüm gelişmiş özelliklere erişim sağlayacak bir kripto para olarak tasarlandı.