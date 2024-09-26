Shiba Inu, kendi stablecoin’ini başlatan kripto para projeleri arasına katılabilir.

Özet:

Shiba Inu ekibi, Shibarium ağını geliştirmek için SHI adlı bir stablecoin başlatmayı düşünüyor. Geliştirme sürecinde olan stablecoin’in 0,01 dolara sabitlenmesi planlanıyor.

Ürünün fiyat istikrarı sağlaması, Shiba Inu’nun yaygınlığını artırması ve merkeziyetsiz finans (DeFi) ile entegrasyona katkıda bulunması bekleniyor. Stablecoin’in piyasaya sürülme tarihi ise henüz bilinmiyor.

Shiba Inu Stablecoin Trenini Yakalıyor

Shibarium Pazarlama Stratejisti LUCIE, Shiba Inu ekibinin stablecoin piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. SHI adlı finansal ürün, SHIB ekosistemi için “kritik bir gelişme” olarak değerlendiriliyor. Shibarium ağını önemli ölçüde geliştirmesi beklenen stablecoin’in çıkış tarihi henüz belli değil.

Stablecoin fikri, memecoin projesinin anonim kurucusu Ryoshi tarafından 2021 yılında ortaya atıldı. SHI’nin 0,01 dolara sabitlenmesi planlanıyordu, ancak bu sabitleme mekanizmasının nasıl çalışacağı belirlenmemişti.

LUCIE, şöyle açıkladı:

Topluluk ile devam eden görüşmeler, dolar sabitini korumak için teminat kullanmaya odaklanıyor. Geliştiriciler Shytoshi Kusama ve Kaal Dhairya, SHI’nin hala geliştirme sürecinde olduğunu ve ciddi testlerden geçtiğini açıkladı.

LUCIE, stablecoin altyapısı tamamen hazır olur olmaz, yeni kripto paranın piyasaya sürüleceğini belirtti. Shiba Inu ekibi, pazarlama stratejistine göre diğer stablecoin projelerinin karşılaştıkları zorlukları dikkate alıyor ve özenli bir geliştirme süreci izliyor.

Stablecoin’in Sağlayacağı Faydalar

LUCIE’ye göre yeni stablecoin, SHIB kullanıcılarına bazı faydalar sağlayacak ve tüm Shiba Inu ekosistemini geliştirecek.

Stablecoin’in sağlayacağı faydalar arasında fiyat istikrarı, artan kullanışlılık ve yaygınlık, yeni kullanıcılar için daha kolay giriş noktaları, DeFi entegrasyonu, topluluğun güçlenmesi ve risklerin düşmesi yer alıyor.

SHIB, geçtiğimiz günlerde etkileyici bir fiyat performansı gösterdi. Bir günde yüzde 14 değerlenen SHIB, 0,00001717 dolara yükseldi. Piyasa değeri 10 milyar doları geçen SHIB, en büyük 15 kripto para arasına yerleşti.