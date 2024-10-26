Shiba Inu’nun pazarlama lideri Lucie, sadece dört kelimeden oluşan gizemli bir tweet paylaştı. Bu paylaşımıyla Shiba Inu topluluğuna seslenen Lucie’nin bu hamlesi heyecan yarattı. Lucie, SHIB yatırımcılarının en iyi günlerini henüz yaşamadığını ima etti.

Lucie’nin bu paylaşımla geride bıraktığımız hafta Cuma günü yaptığı açıklamaya atıfta bulunduğu düşünülüyor. Lucie, SHIB ekosisteminin büyük gelişmelerin henüz başında olduğunu belirtmişti.

Step by step Patience — 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 (@LucieSHIB) October 25, 2024

Shibarium Yeni Dönüm Noktalarına Ulaştı

Lucie 25 Ekim Cuma günü yaptığı paylaşımda Shibarium blockchain’inin kaydettiği önemli kilometre taşlarına dikkat çekti. Layer-2 blockchain Shibarium’un günlük işlem sayısı, sadece birkaç gün içinde 127.588’den 4,77 milyona yükselerek etkileyici bir artış gösterdi.

Watching Shibarium’s growth is exciting as we enter the early days of major developments. From Shibarium projects to the Core Team ( Shibaswap) , everyone is hard at work! 4.77M Daily transactions! pic.twitter.com/67iUQgqIzF — 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 (@LucieSHIB) October 25, 2024

2023 yılının Ağustos ayında başlatılan Shibarium’un toplam işlem sayısı 435.711.744 seviyesine ulaştı. Ayrıca, Shibarium’daki hesap sayısı 21 Ekim’den 25 Ekim’e kadar 127.588’den 171.199’a çıkarak %34 oranında büyüme kaydetti.

Lucie, SHIB ekibinin şu anda Shibarium ve Shibaswap gibi çekirdek projelerle yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi:

“Shibarium projelerinden çekirdek ekibe kadar herkes sıkı bir çalışma içerisinde!”

SHIB Yakma Oranı %114 Artış Gösterdi

Shiba Inu ağındaki token yakım verilerini takip eden Shibburn, SHIB yakım oranının son 24 saatte %114 arttığını bildirdi. Toplam 9.071.593 SHIB meme tokeni, altı işlem yoluyla yakılarak dolaşımdan çıkarıldı. En büyük üç işlemde sırasıyla 4.527.734, 3.577.935 ve 1.918.753 SHIB kalıcı bir şekilde yok edildi.

Shiba Inu ağındaki token yakma oranındaki artışa rağmen SHIB son 24 saatte %4,3 oranında değer kaybetti. CoinGecko verilerine göre haftalık bazda %12 oranında değer kaybeden SHIB 0,00001693 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bu olumlu gelişmeler kısa vadede yükselişe yol açmasa da uzun vadede ekosistemin sürdürülebilir büyümesine yönelik güveni arttırıyor.