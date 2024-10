Shiba Inu’nun pazarlama lideri Lucie, sadece dört kelimeden oluşan gizemli bir tweet paylaştı. Bu paylaşımıyla Shiba Inu topluluğuna seslenen Lucie’nin bu hamlesi heyecan yarattı. Lucie, SHIB yatırımcılarının en iyi günlerini henüz yaşamadığını ima etti.

Lucie’nin bu paylaşımla geride bıraktığımız hafta Cuma günü yaptığı açıklamaya atıfta bulunduğu düşünülüyor. Lucie, SHIB ekosisteminin büyük gelişmelerin henüz başında olduğunu belirtmişti.

Lucie 25 Ekim Cuma günü yaptığı paylaşımda Shibarium blockchain’inin kaydettiği önemli kilometre taşlarına dikkat çekti. Layer-2 blockchain Shibarium’un günlük işlem sayısı, sadece birkaç gün içinde 127.588’den 4,77 milyona yükselerek etkileyici bir artış gösterdi.

Watching Shibarium’s growth is exciting as we enter the early days of major developments.

From Shibarium projects to the Core Team ( Shibaswap) , everyone is hard at work!

4.77M Daily transactions! pic.twitter.com/67iUQgqIzF

— 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 (@LucieSHIB) October 25, 2024