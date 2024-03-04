Shiba Inu (SHIB) son 24 saatte %29, son bir haftalık süreçte ise %179,5 oranında değer kazandı. SHIB şu anda piyasa değeri en yüksek kripto paralar arasında 12. sırada yer alıyor.

2021 yılındaki boğa sezonunda memecoin’ler kripto para piyasası için niş bir varlık sınıfı haline geldi ve memecoin’lere yönelik ilgi ciddi şekilde arttı. 2021 yılındaki boğa sezonunda en çok ilgi gören projeler arasında birçok memecoin yer alıyordu.

Bitcoin’in (BTC) yeniden 65.000 doların üzerine yükselmesiyle birlikte kripto para piyasasında boğa sezonunun başladığına dair spekülasyonlar arttı. Elbette bu süreçte memecoin’lerin boğa sezonunda nasıl bir performans sergileyeceği de merak edilmeye başlandı.

Memecoin’ler halihazırda Şubat ayının sonlarında ve Mart ayının ilk günlerinde devasa yükselişler yaşadı.

CryptoRank verilerine göre son 30 günde en çok yükselen memecoin’ler şu şekilde:

MAGA (TRUMP): %724 Pepe (PEPE): %666 Dogwifhat (WIF): %612 Floki Inu (FLOKI): %459 Bonk Inu (BONK): %230 Shiba Inu (SHIB): %196,7 Dogecoin (DOGE): %109 CorgiAI (CORGIAI): %99

Biz de bu kapsamda ChatGPT’ye danışmaya ve Shiba Inu’nun olası bir boğa sezonunda memecoin’lere liderlik edip etmeyeceğini sormaya karar verdik.

Son birkaç hafta boyunca fiyat performansı açısından Bitcoin ve altcoin’lerin gerisinde kalan Shiba Inu (SHIB) son 10 günlük süreçte agresif bir şekilde yükselmeye başladı. Haftalık bazda %179 oranında değer kazanan Shiba Inu (SHIB) böylelikle 0.00002748 dolara kadar yükseldi.

Shiba Inu (SHIB) şu anda 15,750 milyon dolarlık piyasa değeriyle en büyük 12. kripto para konumunda. Dogecoin (DOGE) ise 23,6 milyar dolarlık piyasa değeriyle 10. sırada yer alıyor.

SHIB, DOGE’yi Geçebilir mi?

ChatGPT’ye Shiba Inu’nun (SHIB), Dogecoin’i (DOGE) geçme potansiyeli olup olmadığını sorduk. ChatGPT bunu tahmin etmenin zor olduğunu söyledi ancak hangi memecoin’in gelecekte daha başarılı olacağında aşağıdaki 5 faktörün rol oynayacağını belirtti.

Topluluk Desteği: Memecoin’lerin arkasındaki en itici güçlerden biri de topluluk desteği. Shiba Inu ve Dogecoin’in güçlü toplulukları bulunuyor. Topluluklarından gelen desteklerin devam etmesi, her iki varlığın da ivme kazanmasına yardımcı olabilir.

Memecoin’lerin arkasındaki en itici güçlerden biri de topluluk desteği. Shiba Inu ve Dogecoin’in güçlü toplulukları bulunuyor. Topluluklarından gelen desteklerin devam etmesi, her iki varlığın da ivme kazanmasına yardımcı olabilir. Piyasa Duyarlılığı: Kripto para piyasasındaki yatırımcı duyarlılığı da memecoin’lerin fiyat performansında önemli bir rol oynuyor.

Kripto para piyasasındaki yatırımcı duyarlılığı da memecoin’lerin fiyat performansında önemli bir rol oynuyor. Büyük Borsalarda Listelenme: Her iki varlığın da daha büyük platformlarda listelenmesi likiditeyi ve erişebilirliği arttırabilir.

Her iki varlığın da daha büyük platformlarda listelenmesi likiditeyi ve erişebilirliği arttırabilir. Geliştirmeler ve Yenilikler: Yeni özelliklerin ve girişimlerin tanıtılması gibi geliştirme faaliyetleri

Yeni özelliklerin ve girişimlerin tanıtılması gibi geliştirme faaliyetleri Rekabet: Halihazırda kripto para piyasasında birbirleriyle rekabet eden pek çok memecoin yer alıyor. Bunlar arasında topluluk desteği en yüksek olan, geliştirmelere ve yeniliklere en fazla önem veren projelerin ön plana çıkması bekleniyor.

Shiba Inu (SHIB) kısa bir süre önce katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’u piyasa sürdü. Sürekli olarak güncellenen protokol, aynı zamanda SHIB token yakımına da katkı sağlıyor.

Shiba Inu (SHIB) hakkında daha fazlasını merak ediyorsanız “Shiba Inu (SHIB) Nedir?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.