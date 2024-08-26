Yakında başlatılacak DAO, stake ettikleri miktar ne olursa olsun tüm token sahiplerine yönetişime daha fazla dahil olma imkanı sunacak.

Özet:

Shiba Inu (SHIB) bir DAO başlatarak merkeziyetsizliği güçlendirme yolunda ilerliyor.

Memecoin’in anonim geliştiricileri 2024 sonuna kadar projeden elini eteğini çekecek ve tüm kontrolü topluluğa bırakacak.

Shiba Inu’dan Yeni Hamle

Popüler memecoin Shiba Inu, dört yıl önce deneysel bir proje olarak başlatıldı. Dogecoin’den (DOGE) esinlenen memecoin, merkeziyetsiz token konseptini geliştirmek üzere oluşturuldu.

Shibarium’un pazarlama stratejisti LUCIE, geçtiğimiz günlerde bu amaç doğrultusunda atılan yeni bir adımı duyurdu. Ekip bir merkeziyetsiz otonom organizasyon (DAO) oluşturmak üzere çalışıyor.

LUCIE’ye göre DAO, SHIB sahiplerine Shiba Inu ekosistemini etkileyecek kararlar konusunda söz hakkı verecek. Ayrıca “bağış konseyi” ve “kültür ve miras konseyi” olmak üzere iki kilit konseyden oluşan bir yönetişim yapısı oluşturuluyor.

Bu konseyler bağış ulaştırmaktan Shib’i tanımlayan özellikleri korumaya çok çeşitli girişimleri yönlendirecek. Şeffaflığa ve kapsayıcılığa önem veren bu girişimler, memecoin’in kendisini SHIB yapan değerlere sadık kalarak büyümesini sağlayacak.

Shiba Inu’nun anonim geliştiricileri Shytoshi Kusama ve Kaal Dhairya, geçtiğimiz hafta yıl sonuna kadar projeden çekileceklerini ve tüm yönetimi topluluğa bırakacaklarını duyurmuştu. Bu karar projeyi terk etmekten çok, kontrolü topluluğa verme amacı taşıyor.

Shiba Inu yönetişim ve ekosistem bakımından merkeziyetsiz olsa da merkeziyetsizlik düzeyi, gerçekte topluluğun geliştirme faaliyetlerine ne kadar dahil olduğuna dayalı. SHIB sahiplerinin önemli bir kısmının oyun dışı kalması, kararların küçük bir grup tarafından alınmasıyla sonuçlanabilir.