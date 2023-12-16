Shytoshi Kusama ve LUCIE, 2023 yılı sonlanmadan Shiba Inu’da (SHIB) olabilecekler konsunda ipuçları verdi.

Özet:

Shiba Inu (SHIB) projesinin baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, önemli açıklamalarda bulundu. Shytoshi Kusama, Shiba Inu topluluğu için önemli bir duyuru yaptı ve yıl sonu sürprizine dair ipuçları verdi. Shytoshi Kusama, Shiba Inu’nun yıl sonu sürprizinin web3’te devrim yaratacak bir gelişme olacağını söyledi.

2023 yılında Shiba Inu fiyatından daha çok Shibarium’u çevreleyen gelişmeler konuşuldu. Shiba Inu (SHIB) ekibi, Shibarium projesini Ağustos ayında piyasaya sürdü. Shibarium’la birlikte Shiba Inu (SHIB) projesi yalnızca bir memecoin olmaktan çıkıp bir kripto para ekosistemine dönüştü. Shibarium aynı zamanda işlem hızını artırarak ve işlem maliyetlerini düşürerek SHIB’i lider memecoin olarak konumlandırmayı hedefliyor.

Shibarium projesi şimdiye kadar önemli dönüm noktalarını geride bıraktı. Katman-2 ölçeklendirme çözümünde çıkarılan toplam blok sayısı 2 milyonu aştı ve ağda şimdiye kadar 100 milyondan fazla işlem gerçekleştirildi.

Shiba Inu Yatırımcılarını Neler Bekliyor?

En popüler memecoin projelerinden biri olan Shiba Inu (SHIB) büyük bir sıçramanın eşiğinde olabilir. Zira Shiba Inu projesinin baş geliştiricisi Shytoshi Kusama geride bıraktığımız hafta yaptığı açıklamayla Shiba Inu’da (SHIB) yeni bir sıçrama yaşanabileceğine işaret etti.

Shiba Inu’nun Pazarlama Stratejisti LUCIE, Shytoshi Kusama’nın büyük duyuru ve yıl sonu sürprizine dair yaptığı açıklamayı paylaştı. LUCIE, bu duyuru ve yılbaşı sürpriziyle birlikte SHIB’in Web3’te inovasyona öncülük ettiğini bir kez daha kanıtlayacağını ifade etti. LUCIE daha da ileri giderek bu yıl sonu sürprizinin ve büyük duyurunun interneti çökertebileceğini iddia etti. LUCIE böylelikle Shytoshi Kusama’nın yarattığı beklentiyi daha da arttırdı.

2023 Yılında Shiba Inu’da Neler Yaşandı?

SHIB fiyatı 2023 yılının başından bu yana %20 oranında değer kazandı. Shiba Inu’yı çevreleyen gelişmelerin birçoğu, Ağustos ayında piyasaya sürülen katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’la ilgiliydi.

Shiba Inu’yu (SHIB) rakipleri arasında ön plana çıkarmayı hedefleyen Shibarium, şimdiye kadar çok sayıda kilometre taşını geride bırakmayı başardı. Shibarium son olarak 2 milyon toplam blok sayısına ulaştı, ayrıca ağdaki toplam işlem sayısı da 100 milyonu aştı.

Shibarium hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradaki bağlantıya tıklayarak “Shibarium Nedir?” başlıklı rehber içeriğimize göz atabilirsiniz.