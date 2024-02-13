Shiba Inu’nun zincir üstü faaliyetlerinde devasa bir büyüme görüldü. Peki bunun SHIB fiyatıyla bir ilgisi var mı?

Piyasadaki en ilgi çekici memecoin’lerden biri olan Shiba Inu, Shibarium’un önemli zincir üstü göstergelerinde dikkate değer büyümeler kaydetti. Ethereum tabanlı bir layer-2 (katman 2) hizmeti olan Shibarium, Shiba Inu ekosisteminin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı.

Shibariumscan’in zincir üstü verilerine göre, 9 Şubat’ta 530 bin civarı ölçülen günlük işlem sayısı, 12 Şubat itibarıyla 1,9 milyona yaklaştı. Bu da yalnızca birkaç günde yüzde 300’den biraz az bir yükseliş demek.

İşlem sayısı ile SHIB fiyatı arasında doğrudan bir korelasyon yok. Fakat daha fazla işlem sayısı, daha fazla SHIB’in işlem görmesi anlamına geliyor. Shiba Inu ekibinin dolaşımda olan arzı büyük ölçüde yok etme amacıyla geliştirdiği yakma mekanizması nedeniyle bunu açıklığa kavuşturmak önem taşıyor. Dolaşımda olan token sayısı azalınca, kalanların değeri artıyor. Bu bir arz ve talep oyunu, arz yükselirken veya aynı kalırken arz azalırsa, fiyatın çıkması gerekir.

Bu doğrultuda Shibburn verileri, SHIB token yakma oranının geçtiğimiz 24 saatte yüzde 70 yükseldiğini ortaya koyuyor.

Shibarium’un nasıl çalıştığını aşağıdaki videomuzda detaylıca anlattık:

Shiba Inu fiyatı geçtiğimiz yedi günde yüzde 6’dan fazla yükseldi. Bu durum artan zincir üstü faaliyetler ile olduğu gibi, piyasadaki genel yükseliş trendi ile de ilişkili olabilir.

SHIB’in gelecekte yükselip yükselmeyeceğini izlemek ilginç olacak. 2024 heyecanlı bir yıl olacak gibi gözüküyor ve memecoin’ler geleneksel kripto paralardan daha fazla dalgalanmalarıyla biliniyor, yani önümüzde çılgın bir yolculuk var.