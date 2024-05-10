Bu yazımızda Shiba Inu’da (SHIB) boğa koşusunu tetikleyebilecek faktörlere yakından bakacağız.

Özet:

Son haftalarda kötü performans göstermesine rağmen analistler, teknik göstergelerden yola çıkarak SHIB’in yeni bir yükseliş trendine başlayabileceğini öngörüyor.

Shiba Inu ağının token yakma oranındaki keskin artış, katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’daki gelişmeler ve diğer faktörler, SHIB fiyatı için yükseliş sinyali olarak değerlendiriliyor.

Shiba Inu’da (SHIB) Son Durum Ne?

Shiba Inu (SHIB) son haftalarda yaşadığı sert değer kayıpları sonucunda aylık bazda yaklaşık %20 oranında değer kaybetti. Bu süreçte SHIB’in piyasa değeri ise 13,5 milyar doların altına geriledi.

Ancak bu gelişmeler, analistleri endişelendirmiyor. Aksine birçok analist, SHIB’in yeni bir boğa koşusuna hazırlandığı görüşünde.

Bu analistlerden biri de Twitter’da (X) yaklaşık 100.000 takipçisi bulunan Del Crxpto. Analist, SHIB’de neyin yaklaştığını öngörebildiğini ve bu nedenle SHIB’e yatırım yaptığını söyledi.

Geleceği görüyorum, SHIB’i neyin beklediğini biliyorum. SHIB ile olan ilişkilerimi bozmak istemediğim için bu bilgiyi paylaşmayacağım. Ancak size şunu söyleyeceğim: Ben SHIB biriktiriyorum.

Shiba Inu ekosistemine dahil olan bir diğer analist Ali Martinez ise SHIB grafiğinde bir boğa bayrağı oluştuğunu ve bunun da %300’lük bir artış için umutlarını yeşerttiğini söyledi.

Rekt Capital ve CRYPTO SHERIFF gibi analistler de SHIB’e dair fiyat tahminlerinde bulundu. Rekt Capital, SHIB’in 2022 yılındaki fiyat seviyelere ulaştığını ve 0,00002741 dolardaki kritik direncin geçilmesi halinde varlığın üç haneli oranlarda yükseliş yaşayacağını iddia etti.

CRYPTO SHERIFF ise SHIB için %350’lik bir yükseliş öngördü ve kırılımın çoktan gerçekleştiğini savundu.

SHIB’de Yükselişe Yol Açabilecek Faktörler

Bazı zincir üstü göstergeler, SHIB’de yeni bir boğa koşusunun yaklaştığına işaret ediyor. Örneğin Shiba Inu ağının token yakma oranı birkaç gün önce %4.000 oranında arttı. Token yakma mekanizmasının hedefi, SHIB arzını azaltarak varlığı zaman içerisinde daha nadir ve dolayısıyla daha değerli hale getirmek.

Shibarium cephesindeki gelişmelerden de bahsetmemek olmaz. Öyle ki Shibarium kısa bir süre önce MetaMask, Coinbase Wallet ve Trust Wallet gibi popüler cüzdanlarla uyumluluğu artırmak amacıyla iki büyük yükseltme yaşadı.

Öte yandan Shiba Inu’nun (SHIB) borsa net akışınını son 7 günlük süreçte ağırlıklı olarak negatif olması da dikkat çekiyor. Bu, yatırımcıların SHIB’lerini merkezi borsalardan cüzdanlara çektiği şeklinde yorumlanıyor. Bu tür gelişmeler, SHIB üzerindeki anlık satış baskısı riskini azalttığından yükseliş sinyali olarak değerlendiriliyor.