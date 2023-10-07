Popüler kripto para trader’ı $SHIB KNIGHT, Shiba Inu (SHIB) fiyatının dip seviyelerde olduğuna inanıyor.

Özet:

$SHIB KNIGHT adlı ünlü trader, Shiba Inu’nun (SHIB) kısa süre içerisinde son 8 ayın en yüksek seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

Shibarium ekibinden LUCIE de çeşitli faktörler nedeniyle SHIB’de yeni bir boğa koşusunun başlayacağını düşünüyor.

LUCIE’nin bu öngörüsünün nedenleri arasında SHIB’in kitlesel benimsenmesinin artması, token yakımı ve Shibarium’daki gelişmeler yer alıyor.

SHIB Önemli Kilometre Taşına Yeniden Ulaşmayı Hedefliyor

Binlerce takipçisi bulunan Twitter analisti $SHIB KNIGHT, SHIB’in yakın zamanda yükselişe geçerek 0,0003 dolarla son sekiz ayın en yüksek seviyesine yükseleceğine inanıyor.

$SHIB hold this support line all the time. This should be the bottom. Chart is squeezing, accumulation coming to an end. Let's see. pic.twitter.com/q8q1ZeZo9Y — $SHIB KNIGHT (@army_shiba) October 4, 2023

$SHIB KNIGHT bu öngörüsünü SHIB’in halihazırda dip fiyat seviyesine ulaştığı varsayımına dayandırıyor. $SHIB KNIGHT konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

$SHIB her seferinde bu destek çizgisinde tutunmayı başarıyor Dip seviye burası olmalı. Grafik sıkışıyor ve akümülasyonda sona geliyoruz. Bakalım neler olacak.

Bununla birlikte SHIB için yükseliş öngörüsünde bulunan tek isim $SHIB KNIGHT değil. Shibarium’un Pazarlama Stratejisti LUCIE de geride bıraktığımız ay SHIB’de yeni bir boğa koşusunun başlayabileceğini iddia etmişti.

SHIB’in Yükselişi için Ne Gerekli?

Kripto para uzmanları SHIB’in yükselişe geçebilmesi için kitlesel benimsenmesinin artması, token yakım programının başarılı bir şekilde sürdürülmesi ve SHIB’deki geliştirilmelere devam edilmesi gerektiğine inanıyor.

Shiba Inu ekibi bu ayın başlarında yaptığı açıklamada Eylül ayında yaklaşık 2,3 milyar SHIB yakımı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Shiba Inu ağında Ağustos ayında ise 5,7 milyar SHIB’lik yakım gerçekleştirildi.

Tartışmalı bir lansmanla piyasaya sürülen Shibarium’da işler yoluna girdi. Shiba Inu ekibi Shibarium’da işlem ücretlerini düşürerek ve işlem hızlarını arttırarak rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor.

Kısa bir süre önce Shibarium ağındaki toplam işlem sayısı 3 milyonu, ağdaki cüzdan adresi sayısı ise 1,25 milyonu aştı.

Shibarium hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradaki bağlantıya tıklayarak rehber içeriğimizi okuyabilir veya aşağıdaki medyaya tıklayarak bu konuda hazırladığımız YouTube videomuza göz atabilirsiniz.