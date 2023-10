Popüler kripto para trader’ı $SHIB KNIGHT, Shiba Inu (SHIB) fiyatının dip seviyelerde olduğuna inanıyor.

Binlerce takipçisi bulunan Twitter analisti $SHIB KNIGHT, SHIB’in yakın zamanda yükselişe geçerek 0,0003 dolarla son sekiz ayın en yüksek seviyesine yükseleceğine inanıyor.

$SHIB hold this support line all the time. This should be the bottom.

Chart is squeezing, accumulation coming to an end. Let's see. pic.twitter.com/q8q1ZeZo9Y

— $SHIB KNIGHT (@army_shiba) October 4, 2023