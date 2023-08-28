Shiba Inu’ya yönelik birçok önemli gelişmeye rağmen SHIB fiyatı düşüş trendine devam ediyor. SHIB son 24 saatte %2’ye varan değer kayıpları yaşadı.

Shiba Inu’nun baş geliştiricisi Shytosi Kusama kısa bir süre önce Shibarium’un yeniden kullanıma sunulduğunu duyurdu. Shiba Inu’nun katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium, 17 Ağustos’taki lansmanın ardından çeşitli tepkilerle karşı karşıya kalmıştı. Ağdaki sorunların düzeltilmesinin ardından Shibarium yeniden kullanıma sunuldu.

Shytosi Kusama tarafından kaleme alınan bir blog gönderisinde Shibarium ağının, resmi duyurudan önce 65.000 cüzdan adresine ve 350 işlemlik hacme ulaştığını bildirdi.

Shibarium ağı çok kısa bir süre içerisinde bir dizi eğlence odaklı ve ilginç token’e ev sahipliği yaptı. Bununla birlikte siber saldırganlar da ağa yönelik ilgiye kayıtsız kalamadı ve dolandırıcılık kripto token’leri kullanıma sundu.

Shytosi Kusama, Shiba Inu’nun Polygon’u fork’layarak Shibarium’u başarılı bir projeye dönüştürmesinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Shiba Inu’nun baş geliştiricisi Shytosi Kusama ayrıca para çekme süreçleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Kusama, özellikle de BONE token için para çekme işlemlerinin 45 dakikadan 7 güne kadar sürebildiğini ifade etti.

Heyecanla beklenen Shibarium projesi 17 Ağustos’ta kulanıma sunuldu. Ancak ağdaki çeşitli sorunlar nedeniyle proje topluluktan tepki topladı. Shiba Inu fiyatı Shibarium ağı piyasaya sürülmeden önce haftalar boyunca yükseliş yaşamıştı. Ancak Shibarium’un beklentileri karşılamaması sonucu SHIB fiyatı düşüşe geçti.

Shibarium’a yönelik eleştirileri yanıtlayan Sytoshi Kusama, topluluğu kısa vadeli piyasa dalgalanmaları yerine uzun vadeli hedeflere odaklanmaya davet etti. Kusama konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Ayı piyasasında inşa edenler boğa piyasasında kazanacaktır.

Her ne kadar Shibarium 17 Ağustos’taki başarısız lansmanının ardından kısa bir süre önce piyasaya sürülse de bu gelişme SHIB fiyatı üzerinde şu an itibariyle herhangi bir olumlu etki yaratmadı. Shiba Inu (SHIB) son 24 saatte %2 oranında değer kaybederek 0,00000802 dolara geriledi.