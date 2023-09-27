Shiba Inu (SHIB) rakibi DOGE’den daha iyi performans gösterebilir mi? Gelin yakından bakalım.

Shiba Inu (SHIB) patlama eşiği yüksek kripto paralardan bir tanesi. Öyle ki SHIB, 2021 yılında yaşadığı astronomik yükselişle piyasa değeri en yüksek ilk 20 kripto para arasına dahil oldu. Kripto para tarihindeki een etkileyici boğa koşularından birini kaydeden Shiba Inu (SHIB), topluluk tarafından “Dogecoin Katili” şeklinde adlandırıldı.

Shiba Inu (SHIB) piyasaya sürüldüğü tarihten bu yana muazzam bir değişim geçirdi. Her ne kadar proje artık bir meme coin’den fazlasını vadetse de hala sıklıkla Dogecoin’le (DOGE) karşılaştırılıyor.

Biz de bu kapsamda ChatGPT’ye 2023 yılının kalan kısmında SHIB’in mi yoksa DOGE’un mu daha iyi bir performans sergileyeceğini sorduk.

DOGE ve SHIB şu anda kripto para piyasasındaki en büyük meme coin’ler arasında başı çekiyor. Bununla birlikte projeleriyle, performanslarıyla ve topluluklarıyla dikkat çeken başka kripto para projeleri de var. En popüler meme coin’ler hakkında hazırladığımı bu videomuza da göz atabilirsiniz.

SHIB vs. DOGE: Hangisi 2023’te Daha İyi Performans Gösterecek?

ChatGPT’nin bu konudaki görüşlerine geçmeden önce ilk olarak DOGE ve SHIB’in 2023 yılının şimdiye kadarki bölümünde kaydettikleri fiyat performanslarına yakından bakalım.

Piyasa değeri açısından en büyük meme coin DOGE’un fiyatı son 12 aydır yatay seyirde işlem görüyor.

Yukarıdaki grafikte de görülebileceği üzere DOGE son bir yılda yaklaşık %130 oranında değer kazanarak 0,14 dolara kadar yükseldi. Ancak lider meme coin bu yükseliş trendini sürdürmekte başarısız oldu ve düşüş trendine girdi.

Öte yandan SHIB fiyatı son bir yıllık süreçte yaklaşık %34’lük değer kaybı yaşadı.

Yukarıdaki grafikte de görülebileceği üzere SHIB her ne kadar 2023 yılının ilk çeyreğinde 0,000014 dolara kadar yükselerek önemli bir performans sergilese de ne yazık ki yükseliş trendini sürdüremedi.

ChatGPT’nin Görüşleri

Dünyaca ünlü yapay zeka botu ChatGPT, DOGE ve SHIB’in 2023 yılının kalan aylarında kaydedeceği fiyat performansının bir dizi faktöre bağlı olduğunu belirtti. ChatGPT’ye göre DOGE veya SHIB’den herhangi birinin diğerinden daha iyi performans göstermesi aşağıdaki faktörlere bağlı:

İşlem hacimleri

Piyasa dışındaki gelişmeler

Topluluk desteği

Kripto para piyasasının durumu

Projelere ilişkin yenilikler ve geliştirmeler

Kripto paraların teknolojilerinde yapılan iyileştirmeler veya güncellemeler, uzun vadeli beklentilerini ve fiyat potansiyelini olumlu yönde etkileyebilir.

SHIB bu konuda son son dönemde oldukça aktif. Öyle ki popüler meme coin projesi Shiba Inu (SHIB) bu kapsamda katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’u başlatarak piyasada tüm dikkatleri üzerine çekti. Shibarium projesine ilişkin bilinmesi gerekenlere buradaki bağlantıya tıklayarak ya da aşağıdaki videomuzu izleyerek ulaşabilirsiniz.