Popüler memecoin Shiba Inu (SHIB), fiyat rekoru kırdığı 2021’den beri genel olarak düşüş trendinde. Ancak SHIB, analistlere göre yakında yeniden yükselişe geçerek değerini birkaç kat artırabilir.

Popüler analist Ali, SHIB/USDT vadeli paritesinin üç günlük grafiğini inceledi. Analist, grafiğe TD Sequential indikatörünü uyguladı.

Söz konusu indikatörün SHIB fiyat hareketlerini öngörme konusunda oldukça iyi çalıştığını belirten Ali, şöyle ekledi:

Analistin fiyat tahmini ise dudak uçuklatıyor.

SHIB, CoinMarketCap verilerine göre 17 Şubat itibarıyla 0,0000095 dolardan işlem görüyor. Analiste göre SHIB, öngörülen ralliye başlarsa 0,010 dolar, hatta 0,011 dolara kadar yükselebilir. Shiba Inu’nun 0,011 dolara ulaşması için yüzde 112 binden fazla yükselmesi gerekiyor.

The TD Sequential indicator has proven remarkably precise in predicting #ShibaInu price movements. Currently, it's flashing a buy signal, hinting that $SHIB could be gearing up for an upswing.

Keep an eye out, as #SHIB could climb to $0.010 or potentially even reach $0.011! pic.twitter.com/O0QbomxgFp

— Ali (@ali_charts) January 30, 2024