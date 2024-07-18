Günlük bazda hangi Shibarium göstergelerinin gerilediğini yakından bakalım.

Özet:

Shiba Inu (SHIB) fiyatı son günlerde ciddi bir yükseliş yakalasa da geçtiğimiz 24 saatte yüzde 9,7 düştü. Aktif Shibarium adresleri ve günlük işlem sayısında da önemli düşüş gözlendi.

Memecoin piyasası genel anlamda düşüş trendinde. Ancak bazı göstergeler, azalan satış baskısı sayesinde SHIB’in yakında yeniden yükselebileceğini gösteriyor.

SHIB İvme Kaybediyor

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci memecoin olan Shiba Inu, iki haftada neredeyse yüzde 20 değerlendi. Fakat birkaç saattir aşağı yönelen SHIB, haber yayın saati itibarıyla 0,00001746 dolara geriledi.

Fiyat ile birlikte Shibarium’un temel göstergelerinden bazıları da geriledi. Verilere göre ağdaki aktif hesap sayısı, 17 Temmuz’dan 18 Temmuz’a 631’den 209’a düştü. Günlük işlem sayısı ve blok sayısında da azalma gözlendi.

Shibarium geçtiğimiz yıl ağustos ayında başlatıldı. Layer 2 (katman 2) ekosistemi Shiba Inu işlemlerini hızlandırmak, ölçeklenebilirliği artırmak ve işlem ücretlerini düşürmek için geliştirildi. Analistlere göre Shibarium’un gelişmesi, SHIB fiyatı için kritik önem taşıyor.

Shibarium son günlerde bazı kritik güncellemeler de yaşadı. “Daha hızlı, sorunsuz ve erişilebilir” olduğu iddia edilen yeni bir kullanıcı arayüzü (UI) geldi.

SHIB fiyatına diğer memecoin’ler de aşağı yönde baskı uygulayabilir.

Tüm memecoin’ler genel anlamda yüzde 2 civarı değer kaybetti. Dogecoin (DOGE), Pepe (PEPE), Bonk Inu (BONK), Floki Inu (FLOKI) ve Brett (BRETT) gibi memecoin’lerin çoğu kırmızıya boyandı. Değer kazanan ender memecoin’lerden olan dogwifhat (WIF), yüzde 12,8 değerlenerek 2,44 dolara çıktı.

SHIB’in yükseleceğine işaret eden göstergeler de bulunuyor. CryptoQuant’a göre borsaların son yedi gündeki net SHIB giriş çıkışı negatif gerçekleşti. Bu durum fiyatın değerleneceğini gösteriyor.