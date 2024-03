Shiba Inu fiyat grafiğine göre şimdiki ralli yalnızca bir fragman.

Shiba Inu, 2024 boğa piyasasının en güçlü performanslarından birini gösteriyor. Memecoin, son yedi günde yüzde 144 değer kazandı. Aylık bazda ise değerini neredeyse dörde katladı.

SHIB’in 4 saatlik grafiği, kırılmaya hazır memecoin’in asıl ralliye şimdi başlayacağına işaret ediyor.

Shiba Inu, hafta başında 0,000045 dolara kadar yükselip dirence çarptı. SHIB, düzeltme sırasında 0,000027 dolara kadar geriledi. SHIB, haber yayın saati itibarıyla 0,000033 dolardan işlem görüyor.

Analist Crypto Sheriff, SHIB’in bu haftaki fiyat hareketiyle boğa flaması formasyonu oluşturduğuna dikkat çekti. Boğa flamaları güçlü yükseliş trendlerinin habercisi.

SHIB, formasyon aralığından sıyrılıp kırılabilirse, 0,000045 doları bu kez kesin olarak geçip yükselmeye devam edebilir.

#SHIB bullish flag!🔥🦬 You've only watched the bull run trailer of $SHIB!

Always focus on higher goals because we are in the bull season now! pic.twitter.com/ye5dqMPgSS

— CRYPTO SHERIFF (@Gem_Sheriff) March 7, 2024