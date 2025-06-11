Bitcoin yatırımcılarından gelen güçlü alım sinyalleri, kripto para piyasasında yeni bir yükseliş döneminin başlayabileceğini gösteriyor.

Özellikle ABD merkezli yatırımcıların son dönemdeki alımları, Bitcoin fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

CryptoQuant verilerine göre, Bitcoin Spot 90 Günlük Kümülatif Hacim Farkı (CVD) dört ay aradan sonra ilk kez pozitif sinyal verdi. Bu gelişme, boğa piyasasının yeni bir aşamasına girildiğine işaret ediyor.

ABD’den Güçlü Alım Talebi

Piyasa analisti Dan’in açıklamasına göre, Bitcoin nisan ortasından bu yana sekiz haftadır yükseliş trendinde yer alıyor. Coinbase Premium Endeksi ise son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşarak, ABD’li yatırımcıların alım iştahındaki artışı gözler önüne serdi.

Bitcoin piyasasında henüz aşırı ısınma sinyali görülmezken, bu durum genellikle düzeltme sonrası gelen sağlıklı yükseliş döngülerinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Analistlere göre, yılın ikinci yarısında pozitif hareketler devam edebilir.

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ETF Girişleri ve CVD Rakamları Güçlü Sinyal Veriyor

Alım baskısı, spot Bitcoin ETF piyasasına da yansıdı. CoinGlass verilerine göre, 10 Haziran Pazartesi günü ABD’deki 11 spot ETF’den 6’sına toplam 386,2 milyon dolar giriş oldu. Bu rakam, önceki haftanın perşembe ve cuma günleri yaşanan çıkışların ardından yatırımcı güveninin geri döndüğüne işaret ediyor.

Öte yandan, dört aylık aranın ardından yeniden pozitife dönen CVD verisi, alıcıların piyasada üstünlüğü ele geçirmeye başladığını gösteriyor. CryptoQuant uzmanları, bu göstergenin yeşile dönmesini yeni bir yükseliş trendinin habercisi olarak yorumluyor.

Yeni Balinalar Bitcoin Topluyor

Veriler, sadece genel yatırımcıların değil, büyük ölçekli yatırımcıların da (balinaların) agresif şekilde alım yaptığını ortaya koyuyor. CryptoQuant’ın analizine göre, uzun süredir hareketsiz kalan cüzdanlar hariç tutulduğunda, yeni balina sınıfına giren yatırımcılar son aylarda ciddi miktarda Bitcoin biriktirdi.

Bu grup 1 Mart ile 4 Haziran arasında, BTC varlıklarını yaklaşık 500 bin BTC’den 1,1 milyon BTC’ye çıkardı. Yani yaklaşık 600 bin BTC, güncel değerle 63 milyar dolar seviyesinde alım yapıldı. Söz konusu yatırımcıların dolaşımdaki Bitcoin arzındaki payı ise yüzde 2,5’ten yüzde 5,6’ya yükseldi. Bu, yaklaşık on aylık madencilik üretimine denk gelen BTC’nin piyasadan çekilmesi anlamına geliyor.