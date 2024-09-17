Piyasalar büyük oranda 50 baz puan indirim bekliyor. Ancak Demokrat Massachusetts Senatörü Warren, Fed’in işgücü piyasasını kurtarmak için daha hızlı davranması gerektiğini düşünüyor.

Bitcoin’e karşı mesafeli tutumuyla tanınan Elizabeth Warren ve diğer senatörler, pazartesi günü ABD Merkez Bankası’na (Fed) mektup gönderdi. Senatörler Fed’in daha hızlı faiz indirmesini istedi.

Senatörler ilgili mektupta şöyle belirtti:

Bugün Fed’e yüzde 5,3 olan faiz oranını, 17-18 Eylül’deki FOMC toplantısında 75 baz puan indirmesi için yazdık.

Faiz İndirmek İçin Çok Geç

Fed Başkanı Jerome Powell, ağustos ayında Jackson Hole’de yaptığı konuşmada faiz indirme zamanının geldiğini söylemişti. Enflasyonun yükselme riskinin ortadan kalktığını belirten Powell, şimdi de işsizlik risklerinin baş gösterdiğini kabul etti.

Senatör Elizabeth Warren, geçtiğimiz aylarda birçok kez Fed’e faiz indirme çağrısında bulundu. Kanada Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) dahil dünya genelinde birçok merkez bankası, Fed’den erken faiz indirmeye başladı. Warren ve Nevada Senatörü Jacky Rosen, o dönemde yüksek faiz oranlarının enflasyonu aslında yükselttiğini dile getirdi.

Enflasyon, Fed’in hedefi olan yüzde 2’ye epey yaklaştı. Ancak Warren, faiz indirmek için artık çok geç olduğunu düşünüyor. İşçi İstatistikleri Bürosu’na göre, Mart 2024’ten önceki 12 ay içinde öngörülenden 818 bin daha az istihdam yaratıldı. Yani işgücü piyasasında büyüme, Fed’in beklediğinin çok gerisinde kaldı.

Fed faiz indirme konusunda fazla temkinli davranırsa, ekonomimiz gereksiz yere resesyon riskiyle karşı karşıya kalır. FOMC, işgücü piyasasındaki riskleri bertaraf etmek için daha agresif bir faiz indirim politikası uygulamayı değerlendirmeli.

CME Fed Watch aracına göre piyasalar, bu hafta yüzde 67 oranında 50 baz puan faiz indirimi bekliyor.