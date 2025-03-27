Senatör Elizabeth Warren, Trump’ın ikinci döneminde Fed’in bağımsızlığını yok edeceğini ve piyasaları çökertebileceğini öne sürdü.

Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden almayı planladığını iddia etti. Bloomberg TV’ye konuşan Warren, bu hamlenin finansal piyasaları sarsabileceğini ve devlet kurumlarının bağımsızlığını tehdit edeceğini savundu.

“Kimse Güvende Değil”

Warren yaptığı açıklamada, “Hiç kimse güvende değil, Fed Başkanı bile” ifadelerini kullanarak Trump’ın yürütme yetkilerini genişletme çabalarını eleştirdi:

“Bu anlayışa göre tüm güç krala ait. Trump, Tüketici Finansal Koruma Bürosu gibi bağımsız kurumlardan yetkilileri yasa dışı şekilde görevden alıyor.”

2008 krizinin ardından kurulan Tüketici Finansal Koruma Bürosu, Warren’ın öncülük ettiği bir projeydi. Warren, Trump’ın federal çalışanları keyfi şekilde görevden almasını “kanunsuzluk” olarak nitelendirdi ve bu uygulamanın piyasa güvenini sarsacağı uyarısında bulundu.

Powell ve Musk Eleştirisi

Senatör Warren, Başkan Biden döneminde Powell’ın yeniden atanmasına karşı çıktığını hatırlatarak şu görüşleri paylaştı:

“Powell, Wall Street çıkarlarına hizmet eden finansal kuralların gevşetilmesini destekledi.”

Warren, Fed’in bağımsızlığını savunduğunu ancak Trump’ın FTC ve Müfettişler Genel Müdürlüğü gibi kurumlara da müdahale ettiğini belirtti. Warren ayrıca Elon Musk’ın federal çalışanları topluca işten çıkarmasını ve devlet sözleşmelerini feshetmesini sert şekilde eleştirdi:

“Piyasaların değerli olmasının nedeni şeffaf ve adil kurallardır. Bu saldırılar sistemi istikrarsızlaştırıyor.”

Ekonomik Görünüm Kararıyor

Bu siyasi gerilimler sürerken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic 2025 faiz indirim beklentisini iki yerine bire düşürdü. Bostic, Trump’ın gümrük vergilerinin enflasyonu dalgalandıracağını ve Fed’in %2’lik hedefine ulaşmasını 2027’ye kadar erteleyebileceğini açıkladı.

Çarpıcı Veriler:

Fed’in son enflasyon raporu Şubat’ta fiyat artışlarının yavaşladığını gösterdi.

Ancak Trump’ın Nisan’da yürürlüğe girecek yeni vergileri ekonomik modelleri altüst ediyor.

Piyasalar üç faiz indirimi beklerken, bazı Fed yetkilileri artık sadece bir indirim veya hiç indirim olmayacağını düşünüyor.

Trump’tan Fed’e Baskı

Başkan Trump ise Beyaz Saray’daki bir kabine toplantısında “Fiyatlar düşüyor, Fed faizleri hemen indirmeli” çağrısı yaptı. Geçen hafta sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Fed yeni vergiler yürürlüğe girmeden harekete geçmeli” ifadelerini kullandı.

BlackRock CIO’su Rick Rieder: “Belirsizlik baskın faktör. Piyasa ve Fed ne yapacağını şaşırmış durumda.”

Mahoney Asset Management CEO’su Ken Mahoney: “Faiz indirimi değil, güçlü ekonomi istiyoruz. Dikkatli olun.”