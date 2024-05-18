ABD Senatörü Cynthia Lummis, geçtiğimiz günlerde Senato’da kripto karşıtı bankacılık politikasının kaldırılmasına yönelik yasa tasarısının geçmesinin ardından, “Bitcoin’ciler olarak geri döndük” diyerek destekçilerine seslendi.

Lummis Bitcoin’e Destek Veren Kanun Teklifini Savunuyor

Wyoming’i temsil eden Senatör Lummis, kripto paralar için güçlü bir savunucu olarak biliniyor. Kripto paraların yenilikçi bir finansal araç olduğunu ve enflasyona karşı koruma sağladığını savunan Lummis, Senato Bankacılık Komitesi’nde görev yaparak kripto para inovasyonunu teşvik eden ve tüketicileri koruyan bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedefliyor.

Senato, yakın zamanda SEC’nin Personel Muhasebe Bülteni (SAB) No. 121’i kaldırmayı amaçlayan H.J.Res. 109 adlı yasa tasarısını kabul etti. SAB 121, finansal kurumların Bitcoin gibi dijital varlıkların saklama hizmetlerini sunmalarını engelleyen katı kısıtlamalar getiriyordu. Kongre Denetim Yasası kapsamında bu yasa tasarısı, düzenlenmiş finansal firmaların kripto para saklama hizmeti sunabilmelerinin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlıyor.

Senatör Lummis, tasarının Meclis’ten ve Senato’dan geçmesinin ardından Twitter (X) hesabından Bitcoin lazer göz paylaşımı yaparak Bitcoin’e verdiği desteği bir kez daha dile getirdi.

We are so ₿ack. pic.twitter.com/ckHmXMHFL8 — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) May 16, 2024

Senatör Lummis’in Kararlı Duruşu

Yasa tasarısının kabulünden önce, Senatör Lummis, SAB 121’in iptali için desteğini açıkça dile getirmişti. Lummis, SAB 121’i, SEC personeli tarafından çoğunluk komisyonu onayı olmadan hazırlandığını ve uygulamaya konulduğunu belirterek kınadı.

Lummis, Oregon Senatörü Ron Wyden ile birlikte ABD Başsavcısı Merrick Garland’a bir mektup yazarak, Adalet Bakanlığı’nın “para transferi” düzenlemelerine ilişkin yorumunun kripto ağlarının temel unsurlarını suç sayabileceği ve bu durumun ABD’deki finansal inovasyonu olumsuz etkileyebileceği endişesini dile getirdi.

Beyaz Saray’ın Endişeleri ve Veto Tehdidi

Öte yandan Beyaz Saray, kabul edilen yasa tasarısına karşı net bir duruş sergiliyor. Yapılan son açıklamada, Başkan Biden’ın yasa tasarısı masasına gelirse veto edeceği belirtildi. Başkan, SAB 121’in iptal edilmesinin, SEC’nin kripto varlık piyasalarındaki yatırımcıları koruma ve finansal sistemi güvence altına alma çabalarını zayıflatacağını savunabilir.

SAB 121’in eleştirmenleri, kuralın aşırı derecede kısıtlayıcı olduğunu ve finansal kurumların Bitcoin hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamalarını engellediğini düşünüyor. Bu kurumların, yerleşik uyum çerçeveleri ve güvenlik protokolleri ile dijital varlık saklama risklerini yönetmeye uygun olduğunu savunuyorlar.

Senato’nun onayına rağmen, H.J.Res. 109’un geleceği Başkan Biden’ın veto tehdidi nedeniyle belirsizliğini koruyor. Başkan Biden’ın yasayı imzalama, veto etme veya herhangi bir işlem yapmama seçenekleri bulunuyor. Eğer Başkan hareketsiz kalırsa, yasa tasarısı onun imzası olmadan da yürürlüğe girebilir.