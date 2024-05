ABD Senatörü Cynthia Lummis, geçtiğimiz günlerde Senato’da kripto karşıtı bankacılık politikasının kaldırılmasına yönelik yasa tasarısının geçmesinin ardından, “Bitcoin’ciler olarak geri döndük” diyerek destekçilerine seslendi.

Wyoming’i temsil eden Senatör Lummis, kripto paralar için güçlü bir savunucu olarak biliniyor. Kripto paraların yenilikçi bir finansal araç olduğunu ve enflasyona karşı koruma sağladığını savunan Lummis, Senato Bankacılık Komitesi’nde görev yaparak kripto para inovasyonunu teşvik eden ve tüketicileri koruyan bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedefliyor.

Senato, yakın zamanda SEC’nin Personel Muhasebe Bülteni (SAB) No. 121’i kaldırmayı amaçlayan H.J.Res. 109 adlı yasa tasarısını kabul etti. SAB 121, finansal kurumların Bitcoin gibi dijital varlıkların saklama hizmetlerini sunmalarını engelleyen katı kısıtlamalar getiriyordu. Kongre Denetim Yasası kapsamında bu yasa tasarısı, düzenlenmiş finansal firmaların kripto para saklama hizmeti sunabilmelerinin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlıyor.

Senatör Lummis, tasarının Meclis’ten ve Senato’dan geçmesinin ardından Twitter (X) hesabından Bitcoin lazer göz paylaşımı yaparak Bitcoin’e verdiği desteği bir kez daha dile getirdi.

We are so ₿ack. pic.twitter.com/ckHmXMHFL8

— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) May 16, 2024