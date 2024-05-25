Kripto para destekçisi Cynthia Lummis’e göre ABD Başkanı Joe Biden, kripto para yanlısı mevzuatı veto etmeyebilir. Lummis’in bu düşüncesinin nedeni, söz konusu mevzuatın hem Cumhuriyetçilerden hem de Demokratlardan destek görmesi.

Kripto Yanlısı Mevzuatlar için Veto Tehdidi

Senatör Cynthia Lummis, ABD Kongresi’nin kripto paralara yönelik tutumunun olumlu yönde değiştiğini söyledi ve kripto para yanlısı yasalara karşı çıkan tarafların kimler olduğunu paylaştı. Ancak Kongre’deki değişime rağmen ABD Başkanı Joe Biden, kripto para sektörü için kilit öneme sahip yasanın hayata geçirilmesinde hala önemli bir engel

Biden’ın Veto Tehdidi

Lummis, H.J.Res. 109 adlı mevzuatın, Başkan Joe Biden tarafından imzalanma olasılığı hakkında konuştu. Söz konusu mevzuat, bankalar gibi düzenlenmiş finans kuruluşlarının, kripto paralar için saklama hizmetleri sunmasını zorlaştıran önceki SEC kuralını yürürlükten kaldırıyor.

Bundan yaklaşık iki hafta önce, mevzuat henüz Temsilciler Meclisi’nde onaylanmamışken, ABD Başkanı Joe Biden bu yasayı veto edeceğini açıklamıştı.

Ancak H.J.Res. 109’un Kongre’de hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların desteğini alarak onaylanması, Biden’ın mevzuatı veto etmeyeceğine dair beklentileri arttırdı.

Senatör Cynthia Lummis konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Bence iki partili oylamanın ne kadar güçlü olacağını tahmin etmediler. Şimdi Beyaz Saray’ın tekrar düşünmesi gerekecek ve umarım bunu veto etmezler.

Demokratlar Hala Kripto Paralara Karşı

H.J.Res. 109’un yanı sıra bu hafta ABD Temsilciler Meclisi’nde iki farklı kripto para yanlısı yasa daha onaylandı: 21. Yüzyıl için Finansal İnovasyon ve Teknoloji Yasası (FIT21) ve CBDC Anti-Surveillance State Act.

FIT21, Temsilciler Meclisi’nde üçte iki çoğunlukla onaylandı. Mevzuatın ABD Senatosu’nda da aynı çoğunlukla onaylanması, Joe Biden’ın veto etme hakkını geçersiz kılmaya yetecek.

Senatör Cynthia Lummis, iki partinin de kripto para yanlısı yasalara destek vermeye başladığını, kripto para karşıtlarının ise Demokrat partinin “ilerici kanadı”na mensup üyeler olduğunu söyledi. Lummis şunları kaydetti:

Hükümetin kontrol etmediği varlıklardan rahatsız olan insanlar var,

Bu ayın başlarında, eski Coinbase CTO’su Balaji Srinivasan da Senatör Cynthia Lummis ile benzer şekilde görüş paylaşmıştı. Srinivasan açıklamasında “Demokratlar ve Komünistler güçlü eyaletleri kontrol ediyor, bu yüzden kripto para sektöründe fayda görmüyorlar.” ifadelerine yer verdi.

Senatör Cynthia Lummis, kripto para sektörüne seslendi ve onları, kongre üyeleriyle iletişime geçerek dijital varlıklar hakkında bilgilendirmelerini tavsiye etti:

2024’te kripto para sektörü ile politika yapıcılar arasında kalıcı bir çerçeve ve ilişki kurma fırsatını göz ardı etmeyin.