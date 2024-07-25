Biden hükümet, Bitcoin madencilerinin tükettikleri enerji karşılığında %30’luk tüketim vergisine tabi tutulmalarını önerdi. Senatör Cynthia Lummis ise 23 Temmuz’da yayınladığı karşı raporla bu öneriyi eleştirdi. Lummis, çevre kirliliği ve enerji şebekesine yönelik riskleri “asılsız endişeler” olarak tanımladı ve bu teklifin yasalaşması halinde ABD’deki Bitcoin madencilik sektörünü ciddi şekilde olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Lummis, Bitcoin madencilik tesislerinin, elektrikli araçlar gibi tamamen elektrikle çalıştığını ve giderek daha temiz enerji kaynaklarına yöneldiğini belirtti.