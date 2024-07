Senatör Lummis, Biden hükümetinin bu hamlesinin, yıllar önce Çin’in Bitcoin madenciliğini yasakladığında olduğu gibi, madencileri başka ülkelere göç etmeye zorlayabileceğini söyledi.

The Biden administration’s dangerous scheme to tax #Bitcoin miners is a blatant attack on innovation, energy abundance and American excellence.

Read my orange paper that refutes this disastrous proposal below ⬇️ ⬇️⬇️ https://t.co/5OCYiXttu6

— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) July 23, 2024