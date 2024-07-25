Kripto para destekçisi Senatör Cynthia Lummis, Biden hükümetinin Bitcoin madencileri için %30’luk vergi önerisini karşı bir rapor yayınladı. Lummis bu hamlenin Bitcoin madenciliğinin ABD’deki büyümesini ciddi şekilde olumsuz etkileyebileceğini söyledi.
Bitcoin Enerji ve Emisyon Sürdürülebilirlik İzleyicisi verileri, Bitcoin madencileri tarafından kullanılan elektrik enerjisinin %52,6’sının emisyonsuz yani çevreyi en az kirleten enerji üretim yöntemiyle gerçekleştirildiğini gösteriyor. KPMG tarafından hazırlanan bir raporda ise Bitcoin madenciliğinin, kurutma makineleri gibi ev aletleri kadar enerji tükettiğini belirtiliyor.
Senatör Cynthia Lummis, ABD’nin enerji altyapısının gelişimine devam edebilmesi için Bitcoin madenciliğinin önemli olduğunu söyledi. Senatör, agresif vergilerle sektörü tehdit etmenin ABD’nin enerji altyapısının rakiplerinin geride kalmasına yol açabileceğini iddia etti.
Lummis, Bitcoin madenciliğinin kırsal veya ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde önemli katkılar sağladığını ve bu bölgelerde faaliyet göstererek vergi ödediklerini vurguladı.