Demokrat Senatör Adam Schiff, ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto varlıklar üzerinden elde ettiği kazancı etik bir sorun olarak değerlendirerek yeni bir yasa tasarısı sundu.

COIN (Kamu Görevlilerinin Gelirlerini ve Beyan Dışı Kazançlarını Sınırlama) Yasası, üst düzey devlet yetkililerinin kripto sektöründen şahsi kazanç elde etmelerini engellemeyi amaçlıyor.

Trump’ın World Liberty Financial (WLF) adlı kripto şirketi aracılığıyla yalnızca 2024 yılında 57 milyon dolar gelir elde ettiği açıklanmıştı. Schiff, bu durumun kamu görevi ile özel kazanç arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdığını ve anayasal sorunlar doğurduğunu ifade etti.

Görevdeki Yetkililere Kripto Yasağı Geliyor

Tasarı başkan, başkan yardımcısı, bakanlar ve birinci derece aile bireylerinin görev süreleri boyunca veya görevden ayrıldıktan sonraki iki yıl içerisinde kripto para, NFT, stablecoin ya da memecoin gibi dijital varlıkları tanıtmasını, desteklemesini ya da ihraç etmesini yasaklıyor. Ayrıca göreve başlamadan önceki 180 günlük süreyi de kapsayan bir “tampon dönem” öngörülüyor.

Yasa, bin doları aşan kripto satışlarının kamuya açıklanmasını zorunlu kılıyor. İhlallerin ise ciddi para cezaları ve hapisle sonuçlanabileceği belirtiliyor.

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Trump Ailesinin Kripto Yatırımı Tartışma Yarattı

WLF şirketiyle bağlantılı USD1 isimli stablecoin’in, Abu Dabi merkezli bir firmanın 2 milyar dolarlık yatırımı sayesinde uluslararası düzeyde ilgi gördüğü bildirildi. Trump ailesi, başlangıçta şirketin yüzde 75’ine sahipken bu oranı yüzde 40’a düşürdü. Eleştirmenler, söz konusu pay azalmasının yalnızca kamuoyu baskısını hafifletme amaçlı olduğunu savunuyor.

Demokratlar Sert Tepkili

Yasaya destek veren Senatör Ben Ray Luján, “Trump, en yüksek kamu makamını kişisel kripto projesinden para kazanmak için kullanıyor. Bu açık bir çıkar çatışması ve halkın güvenini istismar etmek demektir.” ifadelerini kullandı.

COIN Yasası, daha önce gündeme gelen MEME Yasası gibi diğer Demokrat önerilerle birlikte değerlendiriliyor. Ancak, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongre’de yasalaşması zor görünüyor. Yasalar onaylansa bile, mevcut yönetimden gelecek bir veto ihtimali de oldukça güçlü.