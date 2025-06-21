NASDAQ’ta işlem gören sağlık teknolojisi şirketi Semler Scientific, Bitcoin yatırımlarını agresif biçimde genişletmeyi planlıyor. Şirketin stratejik yol haritasına göre, 2025 sonunda 10 bin, 2026 sonunda 42 bin ve 2027 yılı bitmeden toplamda 105 bin BTC’ye ulaşılması hedefleniyor.

Yüzde 287 Getiri, 177 Milyon Dolar Kâr

Haziran 2025 itibarıyla Semler, Bitcoin yatırımlarından yüzde 287 oranında getiri elde etti. Şirketin henüz realize edilmemiş kazancı ise 177 milyon doları aştı. BTC alımları öz sermaye, borçlanma ve operasyonel nakit akışıyla finanse edilecek.

Mayıs 2024’te Bitcoin’i birincil rezerv varlığı olarak benimseyen ikinci ABD’li halka açık şirket olan Semler, bu adımıyla kurumsal alanda dikkat çeken bir BTC yatırımcısına dönüştü.

İlgili: Kiyosaki: Bitcoin 2030’dan Önce 1 Milyon Dolara Yükselebilir

Strateji Ekibine Güç Takviyesi

Şirketin Bitcoin stratejisini yönetmek üzere deneyimli isim Joe Burnett göreve getirildi. Burnett, daha önce Unchained’de piyasa araştırmaları direktörü olarak görev yaptı. Yedi yılı aşkın süredir Bitcoin üzerine çalışan Burnett’in katkısıyla şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşması bekleniyor.

Semler Scientific Başkanı Eric Semler, “Joe’nun aramıza katılmasıyla 105 bin BTC hedefimize ulaşma yolculuğumuz daha da hız kazanacak. Bitcoin ve kurumsal hazine yapıları konusundaki analitik bakışı, hissedarlarımız için uzun vadeli değer yaratımında belirleyici olacak.” dedi.

Kurumsal BTC Yatırımları Artıyor

Semler dışında, diğer halka açık şirketler de Bitcoin rezervlerini büyütüyor. Yapay zekâ odaklı eğitim şirketi Genius Group, geçtiğimiz haftalarda 34 BTC daha alarak toplam rezervini 100 BTC’ye yükseltti. Alımın yaklaşık 3,42 milyon dolara mal olduğu belirtildi. CEO Roger Hamilton, bu adımı bin BTC’lik uzun vadeli hedefin parçası olarak değerlendirdi.

New York merkezli Mercurity Fintech Holding ise 800 milyon dolarlık sermaye artırımıyla Bitcoin hazinesi oluşturmayı planlıyor. Şirket, staking ve tokenize finans çözümlerini entegre ederek, blockchain altyapısıyla sermaye verimliliğini artırmayı hedefliyor.