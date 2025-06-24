SEI, kripto para piyasasında yaşanan genel toparlanmayla birlikte en çok yükselen varlıklar arasında öne çıktı. Ağ üzerindeki merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemi, toplam kilitli varlık miktarını (TVL) tüm zamanların zirvesine yaklaştırarak dikkatleri üzerine çekti.

Token, 24 Haziran itibarıyla yüzde 33 artışla 0,26 dolara yükselerek 12 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Nisan ayında görülen dip seviyeye göre değer artışı yüzde 90’ı aştı. Token’ın piyasa değeri 1,49 milyar dolar olurken, günlük işlem hacmi bir önceki güne göre yüzde 175 artarak 557 milyon dolara çıktı.

İlgili: Yeni Favori SEI mi? Trump Ailesinden Sürpriz Hamle

Piyasada Toparlanma Havası Hâkim

SEI’deki bu yükseliş, kripto genelinde yaşanan toparlanmayla paralel gelişti. Küresel kripto para piyasa değeri yüzde 2,5 artarak 3,36 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin yeniden 105 bin dolar seviyesini aşarken; Ethereum, XRP, Solana ve Dogecoin gibi önde gelen altcoin’lerde de önemli kazanımlar görüldü.

Yükselişin arka planında siyasi gelişmeler de etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ile İran arasında ateşkes sağlandığını duyurması, 12 gün süren gerilimin sona erdiği şeklinde yorumlandı ve riskli varlıklara olan ilgiyi artırdı.

Güçlü Zincir Üstü Veriler

SEI blokzincirindeki toplam kilitli varlık miktarı, DeFiLlama verilerine göre yılbaşında 526 milyon dolar seviyesindeyken, Haziran sonunda 1,13 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Mayıs ayında kaydedilen 1,15 milyar dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine oldukça yakın konumlanıyor.

Ekosistemdeki büyümeye ise SEI üzerinde geliştirilen uygulamalar öncülük ediyor. Aave benzeri borç verme protokolü Yei Finance, yaklaşık 820 milyon dolarlık varlık barındırıyor. Takara Lend isimli diğer bir borç verme platformunda ise 80 milyon dolarlık TVL bulunuyor.

Öte yandan ağ üzerindeki stabilcoin arzı da önemli ölçüde arttı. Mart ayında yalnızca 1,2 milyon dolar olan arz, Haziran itibarıyla 225 milyon doları geçti. Ağdaki stabilcoin’lerin yüzde 83,3’lük kısmını USDC oluşturuyor.

Ayrıca, SEI tabanlı DeFi protokollerinden elde edilen aylık gelir de dikkat çekici biçimde yükseldi. Mart ayında 116 bin dolar olan gelir, Haziran’da 562 bin dolara çıktı. Bu artış, platform üzerindeki işlem hacmi ve kullanıcı etkileşiminde ciddi bir büyümeye işaret ediyor.

İlgili: Sei (SEI) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Teknik Görünüm: Yükseliş Devam Edebilir

SEI teknik analizlere göre, birkaç önemli formasyonu yukarı yönlü kırarak güçlü bir trend değişimine işaret etti. Token, haftalardır süren düşen kanalın dışına çıkarak yükseliş sinyali verdi. Ayrıca, Şubat’tan bu yana oluşan simetrik üçgen formasyonu da yukarı yönlü kırıldı.

Token şu anda hem 50 günlük hem de 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde işlem görüyor. Supertrend göstergesi “al” sinyali verirken, MACD indikatörü de pozitif kesişimle birlikte yükselişin sürebileceğini gösteriyor.

Teknik hedef olarak ilk direnç bölgesi 0,36 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviye, yılbaşından itibaren ölçülen Fibonacci düzeltmesinde yüzde 38,2 seviyesine denk geliyor. Olumlu piyasa koşulları devam ederse ve zincir üstü veriler güçlü kalırsa, SEI’nin psikolojik direnç noktası olan 0,50 dolara kadar yükselmesi mümkün görünüyor.