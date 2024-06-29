SEC, Consensys’u uygulamasında sunduğu merkeziyetsiz staking ve alım satım özellikleriyle kayıt dışı menkul kıymet arz etmek ile suçluyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), çarşamba günü Ethereum altyapı sağlayıcısı Consensys’a dava açtı. SEC, Consensys’u MetaMask yazılım cüzdanındaki kilit hizmetler için lisans almamak ile suçluyor.

Komisyon, iki ay önce ConsenSys’a Wells bildirimi göndermiş ve popüler Ethereum cüzdanı nedeniyle kendisine dava açabileceği konusunda uyarmıştı.

SEC’in Yeni Hedefi ConsenSys

SEC, çarşamba günü yayınladığı basın bülteninde ConsenSys’un MetaMask Staking hizmetiyle kayıt dışı menkul kıymet arzı suçunu işlediğini iddia etti. Bu suça MetaMask’ın entegre olduğu Lido ve Rocketpool adına gerçekleştirilen on binlerce kayıt dışı menkul kıymet işlemi de dahil.

Suçlamaya göre hem MetaMask Staking hem de MetaMask Swaps hizmetleri kayıt dışı olarak faaliyet gösteriyor. Hizmetler kripto varlıklar hakkında yatırım bilgisi sağlıyor, alım satımlara aracılık ediyor ve yüz milyonlarca dolar işlem ücreti topluyor.

SEC Yaptırım Birimi Başkanı Gurbir S. Grewal, “ConsenSys, yatırımcılara federal menkul kıymet yasalarının öngördüğü korumaları sunmadan ABD pazarına kendini soktu,” açıklamasında bulundu.

Komisyon, geçtiğimiz günlerde Ethereum 2.0’a ilişkin ConsenSys hakkında başlattığı soruşturmayı sonlandırmıştı. Uzmanlar bunu Ethereum spot ETF’lerin kesin olarak onaylanmasının işareti olarak yorumluyor.

ConsenSys ise SEC harekete geçmeden aksiyon almış ve staking ve swap hizmetlerinin menkul kıymet yasalarını ihlal etmediğini kesinleştirmek için komisyona dava açmıştı.