ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Grayscale’ın XRP ve Dogecoin Trust fonlarını ETF’ye dönüştürmek için yaptığı başvuruları resmen kabul etti. Bu adım, SEC’in kripto ürünlerine yaklaşımında bir değişim olabileceği sinyallerini veriyor. Komisyon, Grayscale’ın XRP Trust’ı için NYSE Arca Kuralı 8.201-E kapsamında kural değişikliği talebini kamuoyunun görüşüne açtı. Hemen ardından, Dogecoin Trust için de yorumlar talep etti.

Değişen Tutum Umut Veriyor

Söz konusu gelişmeler, SEC’in kripto yeniliklerine daha açık hale geldiğini gösteriyor. Aralık ayında Solana için yapılan başvuruların önceki SEC yönetimi tarafından ilgi görmemesi nedeniyle geri çekilmesinden sonra bu durum, net bir politika değişikliğine işaret ediyor.

Litecoin, Dogecoin, Solana ve XRP de dahil olmak üzere, yeni kripto ETF başvuruları hala tam onay sürecinden geçmek zorunda. Ancak SEC’in başvuruları kabul etmesi, ürünlerin piyasaya çıkması için olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kripto piyasası olgunlaştıkça, SEC’in ilerleyen dönemde Bitwise, 21Shares, Canary ve WisdomTree gibi diğer şirketlerden gelen XRP ETF başvurularını da değerlendirmesi bekleniyor.

Grayscale’ın ETF başvurusu Federal Kayıt’ta yayımlandığında, SEC’in resmi inceleme süreci başlayacak. Bu süreç, en fazla 240 gün sürebilir. Başvurunun resmi yayında yer alması ise SEC’in onay veya reddetme kararını vermesi için geri sayımın başladığı anlamına geliyor.

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Analist: “SEC’in Katı Tavrından Uzaklaştığı Açık”

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, SEC’in bu başvuruları kabul etmesini, önceki sert tutumundan net bir ayrılma olarak değerlendirdi. Seyffart, daha önce Solana başvurularının Aralık ayında reddedildiğini hatırlatarak, “Son gelişmeler onay ihtimalinin olduğunu gösteriyor.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Seyffart, SEC’in XRP ve Dogecoin ETF başvurularını birkaç gün içinde resmi olarak kabul edeceğini öngörmüştü. XRP için onay ihtimalini yüzde 70, Dogecoin için yüzde 65 olarak değerlendirdi. Litecoin ETF’si için yüzde 90, Solana ETF’si için ise yüzde 70 olasılık verdi. Ancak analist, XRP ETF’inin, Ripple ile SEC arasındaki hukuki süreç tamamlanmadan onaylanmasının zor olduğunu da ekledi.

Son dönemde SEC, Canary, VanEck, Bitwise ve 21Shares’in spot Solana ETF başvurularını da kabul etmiş ve kamuoyunun görüşüne başvurmuştu.