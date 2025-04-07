Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 4 Nisan’da yayımladığı yeni yönergelerle birlikte bazı stablecoin’lerin “menkul kıymet” olarak değerlendirilmeyeceğini duyurdu.

Bu karar, dijital varlıklar için düzenleyici çerçevede önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor ve stablecoin ihraççıları ile yatırımcılar için uzun süredir beklenen netliği sağlıyor.

SEC’in açıklamasına göre, karar kapsamına giren stablecoin’lerin “tamamen” Amerikan doları ya da düşük riskli, kısa vadeli ve likit finansal araçlarla desteklenmiş olması gerekiyor. Ayrıca bu varlıklar, bire bir oranla Amerikan doları karşılığında geri alınabilir olmalı.

The SEC has determined that fully-reserved, liquid, dollar-backed stablecoins are not securities. Therefore blockchain transactions to mint or redeem them do not need to be registered under the Securities Act. Helpful clarity from @SECGov. pic.twitter.com/oUsq0snLaF — David Sacks (@davidsacks47) April 4, 2025

Algoritmik Stablecoin’ler Hariç Tutuldu

Yeni düzenleme, algoritmalarla değerini koruyan stablecoin’ler ile yazılım ve işlem stratejilerine dayalı yapay dolar token’larını kapsam dışında bırakıyor. Yani bu tür varlıklar hala menkul kıymet sayılabilir.

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Ayrıca SEC, uygun görülen stablecoin’lerin ihraççılarının şu konularda kısıtlamalara tabi olduğunu belirtiyor:

Rezerv varlıklar, şirketin faaliyet hesaplarıyla karıştırılamaz.

Token sahiplerine faiz veya kâr paylaşımı sunulamaz.

Rezervler, piyasa spekülasyonları için kullanılamaz.

Bu maddeler, son dönemde ABD Kongresi’nde sunulan düzenleme teklifleriyle de büyük ölçüde örtüşüyor. Özellikle Senatör Bill Hagerty’nin hazırladığı GENIUS Stablecoin Yasası ve Temsilci French Hill’in sunduğu 2025 Stablecoin Yasası, Amerikan dolarını dijital çağda da dünyanın lider rezerv para birimi olarak korumayı hedefliyor.