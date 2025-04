Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 4 Nisan’da yayımladığı yeni yönergelerle birlikte bazı stablecoin’lerin “menkul kıymet” olarak değerlendirilmeyeceğini duyurdu.

Bu karar, dijital varlıklar için düzenleyici çerçevede önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor ve stablecoin ihraççıları ile yatırımcılar için uzun süredir beklenen netliği sağlıyor.

SEC’in açıklamasına göre, karar kapsamına giren stablecoin’lerin “tamamen” Amerikan doları ya da düşük riskli, kısa vadeli ve likit finansal araçlarla desteklenmiş olması gerekiyor. Ayrıca bu varlıklar, bire bir oranla Amerikan doları karşılığında geri alınabilir olmalı.

The SEC has determined that fully-reserved, liquid, dollar-backed stablecoins are not securities. Therefore blockchain transactions to mint or redeem them do not need to be registered under the Securities Act. Helpful clarity from @SECGov. pic.twitter.com/oUsq0snLaF

