ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres’in kararına gölge düşürdü. SEC, diğer mahkemelerin bu kararı uygulamadığını söyledi. SEC’in bu hamlesi, Coinbase’in temyiz başvurusuna karşı argüman olarak geldi.

Hatırlanacağı üzere 2023 yılının Temmuz ayında Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalardaki satışlarının menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetmişti. Doğal olarak bu da Ripple’ın menkul kıymet yaslarını ihlal etmediği anlamına geliyor.

Ancak SEC, hala bu konuda mahkemeyle aynı fikirde değil. SEC, Coinbase’e yönelik son şikayetinde platformu, “kripto varlık menkul kıymetleri” için kayıt dışı bir aracı olarak hareket etmekle suçluyor. Bu anlamda SEC, Coinbase borsasında listelenen kripto paraların menkul kıymet olduğunu ve platform üzerinde gerçekleştirilen satışların yatırım sözleşmesi olduğunu savunuyor.

Bu noktada SEC’in hamleleleri, geride bıraktığımız yılın Temmuz ayında Yargıç Analisa Torres’in verdiği kararla doğrudan çelişiyor. SEC, Coinbase’in temyiz başvurusuna karşı yaptığı başvuruda, hiçbir mahkemenin Ripple davasında çıkan kararları takip etmediğini belirtti.

Bu nedenle SEC, diğer mahkemelerin Ripple davasında ortaya konan yasal gerekçeyi veya emsal kararlara uymadığını ve bu nedenle de Ripple davasındaki kararların Coinbase’e açılan davada uygulanamayacağını savunuyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan XRP destekçisi avukat Bill Morgan, diğer mahkemelerin SEC vs Ripple davası kararını kabul etmemesi ve SEC’in diğer büyük kripto davalarını kazanması durumunda, Ripple’ın 2023 yılının Temmuz ayında davada elde ettiği kısmi zaferin anlamsız kalacağını söyledi.

Bu, Ripple’ın programlı satışlarına kayıt dışı bir şekilde devam edebileceği anlamına geliyor. Ancak bu kararın kripto sektöründeki diğer kuruluşlar için yasal bir emsal teşkil etmeyebilir.