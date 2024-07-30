ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kritik bir hamleye hazırlanıyor. Mahkeme belgelerine göre SEC, Binance’e açtığı davada menkul kıymet olarak sınıflandırdığı kripto paralarla ilgili şikayetini değiştirmeye hazırlanıyor.

Bu gelişme, SEC’in artık SOL, MATIC, ADA olmak üzere 10 altcoin’i kayıt dışı menkul kıymet olarak sınıflandırılmayacağı şeklinde yorumlanıyor.

SEC, Salı günü erken saatlerde yaptığı mahkeme başvurusunda şikayetini değiştirmek için izin talebinde bulunuyor. Belgede ilgili tarafların bir araya geldiği ve şikayetin değiştirilmesi ve ilgili dilekçelerin görüşülmesi için önerilen bir takvim üzerinde anlaşıldığı belirtiliyor.

Bu gelişme, SEC’nin Binance ve ilişkili kuruluşlara karşı açtığı davada belirli tokenlar hakkındaki iddialarını geri çekebileceği anlamına geliyor. Bu da davanın seyrini etkileyebilir ve özellikle Solana (SOL) ve Polygon (MATIC) gibi tokenların menkul kıymet olup olmadığı konusunda bir karar verilmesine gerek kalmayabilir.

9 Temmuz’daki duruşmada Binance avukatları, Yargıç Amy Berman Jackson’ın 28 Haziran’daki kararını, üçüncü taraf tokenların davadan çıkarılması yönünde yorumladıklarını belirtmelerinin ardından geldi. Ancak Yargıç Jackson, böyle bir niyetinin olmadığını açıkça belirtti.

SEC’in açtığı davada yer alan “Üçüncü Taraf Kripto Varlık Menkul Kıymetleri” ibaresi Binance’e ait olmayan ancak çeşitli şirketler tarafından geliştirilen ve Binance’te listelenen dijital varlıklar için kullanılıyor. Bu kripto paralar şu şekilde:

SOL

ADA

MATIC

FIL

ATOM

MANA

SAND

ALGO

AXS

COTI

SEC, açtığı davada bu kripto paraların kayıt dışı menkul kıymet olduğunu iddia etmişti. Ancak bugün erken saatlerde yapılan bir başvuruya göre SEC, bu token’lerin menkul kıymet olduğuna yönelik iddialarını geri çekmeyi planladığını gösteriyor.

Salı günü yapılan başvuru, SEC’in ve Binance’in ileriye yönelik nasıl bir yol izleyeceği konusundaki planlarını ortaya koyan mahkeme tarafından emredilen ortak bir yanıttı. Görünüşe bakılırsa SEC, üçüncü taraf token’larla ilgili iddialarını düşürmeyi planlıyor gibi görünüyor.