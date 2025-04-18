ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto varlıkların saklanmasıyla ilgili düzenlemelerin tartışılacağı yeni bir yuvarlak masa toplantısının detaylarını paylaştı.

Etkinlik, kurumun “Kriptoya Netlik Bahar Atağı” adı verilen girişiminin bir parçası olarak 25 Nisan’da düzenlenecek ve yaklaşık dört saat sürecek.

🚨NEW: The @SECGov has announced details for its third #crypto policy roundtable. The April 25th event will focus on custody issues, featuring two panels — one on broker-dealer and wallet custody, and another on investment adviser and investment company custody. Panelists for… — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) April 16, 2025

Gündem ve Katılımcılar

Toplantı iki oturumdan oluşacak:

Aracı Kurumlar Üzerinden Saklama ve Ötesi Yatırım Danışmanları ve Fonlar İçin Saklama

Oturumlara Davis Polk & Wardwell hukuk bürosundan Zach Zweihorn moderatörlük yapacak. Açılış konuşmalarını ise Kripto Görev Gücü Başkanı Richard Gabbert, SEC Geçici Başkanı Mark Uyeda, Yöneticiler Caroline Crenshaw ve Hester Peirce yapacak.

Honored to participate in the @SECGov roundtable on digital asset trading this week. Looking forward to a thoughtful dialogue on market structure, the intersection between crypto trading and traditional securities frameworks, and the path to bring more activity back onshore.… https://t.co/AXx69j9FZ0 — Austin Reid (@austinreid21) April 7, 2025

İlk oturumda yer alacak bazı isimler şöyle:

Jason Allegrante (Fireblocks, Hukuk ve Uyum Başkanı)

Rachel Anderika (Anchorage Digital Bank, Operasyonlar Başkanı)

Terrence Dempsey (Fidelity Digital Asset Services, Ürün Direktörü)

Mark Greenberg (Kraken, Varlık Yönetimi Bölüm Başkanı)

Veronica McGregor (Exodus, Hukuk Direktörü)

Brandon Russell (Etana Custody, Kurucu ve CEO)

Tammy Weinrib (Copper Technologies, Uyum ve BSA Direktörü)

İkinci oturumda ise şu isimler konuşacak:

Larry Florio (1kx, Genel Hukuk Danışmanı)

Ryan Louvar (WisdomTree Asset Management, Hukuk Direktörü)

Ayrıca çeşitli hukuk firmaları, üniversiteler ve yatırım şirketlerinden temsilciler de panele katılacak.

Hester Peirce, “Kripto varlıkların regülasyon sistemimize entegre edilmesi sürecinde, saklama konusunun en zorlu başlıklardan biri olduğunu biliyoruz. Bu yüzden uzman görüşleri bizim için çok değerli.” açıklamasında bulundu.

🚨 BREAKING: THE U.S. SEC CRYPTO TASK FORCE HAS JUST ANNOUNCED THAT THEY WILL HOST FOUR MORE CRYPTO ROUNDTABLES: DATES WILL BE APRIL 11TH, APRIL 25TH, MAY 12TH AND JUNE 6TH! 🗓️ LOOK AT THE TOPICS – SCREAMS #XRP TO ME 👀 pic.twitter.com/UVlbUGJZCL — 𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓮 (@_Crypto_Barbie) March 26, 2025

SEC, Yeni Kripto Toplantılarına Devam Edecek

SEC Başkanı Mark Uyeda, Ocak 2025’te Kripto Görev Gücü’nü kurarak sektöre net kurallar getirmeyi amaçladı. Mart ayı sonunda bu çabalar “SEC Kripto 2.0” girişimiyle genişletildi. Yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Kripto Görev Gücü, hem zincir üstü hem zincir dışı işlemler için menkul kıymetlere uygulanan raporlama kurallarının aynısını sağlamaya odaklanacak.

Bu kapsamda sektör temsilcileriyle düzenlenen halka açık paneller başlatıldı. Mart ayında ilki yapılan toplantıların ardından, Nisan’daki ikinci panelde Uniswap Labs, Cumberland DRW ve Coinbase gibi şirketlerin yöneticileri konuştu. Aynı zamanda geleneksel finans dünyası ve akademiden katılımcılar da yer aldı.

Uyeda, bu toplantılarda dijital varlıklar için geçici düzenlemeler getirilmesini önerdi. Görev gücü bu bahar boyunca dört yeni halka açık panel daha düzenleyecek. Etkinlikler Washington DC’deki SEC merkezinde yapılacak ve kurumun internet sitesinden canlı yayınlanacak.