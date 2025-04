ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto varlıkların saklanmasıyla ilgili düzenlemelerin tartışılacağı yeni bir yuvarlak masa toplantısının detaylarını paylaştı.

Etkinlik, kurumun “Kriptoya Netlik Bahar Atağı” adı verilen girişiminin bir parçası olarak 25 Nisan’da düzenlenecek ve yaklaşık dört saat sürecek.

Toplantı iki oturumdan oluşacak:

Oturumlara Davis Polk & Wardwell hukuk bürosundan Zach Zweihorn moderatörlük yapacak. Açılış konuşmalarını ise Kripto Görev Gücü Başkanı Richard Gabbert, SEC Geçici Başkanı Mark Uyeda, Yöneticiler Caroline Crenshaw ve Hester Peirce yapacak.

İlk oturumda yer alacak bazı isimler şöyle:

İkinci oturumda ise şu isimler konuşacak:

Ayrıca çeşitli hukuk firmaları, üniversiteler ve yatırım şirketlerinden temsilciler de panele katılacak.

Hester Peirce, “Kripto varlıkların regülasyon sistemimize entegre edilmesi sürecinde, saklama konusunun en zorlu başlıklardan biri olduğunu biliyoruz. Bu yüzden uzman görüşleri bizim için çok değerli.” açıklamasında bulundu.

