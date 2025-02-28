ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Tron’un kurucusu Justin Sun ve kripto borsası Gemini’ye yönelik davalarda geri adım atarak sektöre karşı daha ılımlı bir duruş sergilemeye başladı.

SEC, uzun süredir devam eden sert kripto düzenleme politikalarından geri çekilmeye başladı.

Gemini Trust’a yönelik 699 gün süren soruşturmanın ardından, düzenleyici kurum çarşamba günü borsaya herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını bildirdi. Gemini’nin kurucu ortağı Cameron Winklevoss, bu sürecin “on milyonlarca dolarlık” hukuki masrafa yol açtığını belirtti.

Winklevoss, SEC’in Coinbase, OpenSea, Robinhood ve UniSwap’a karşı açtığı davalardan geri çekilmesini de bu değişimin bir parçası olarak değerlendirirken, ajansı kripto sektörüne büyük ekonomik zarar vermekle suçladı. Ayrıca, SEC’in kripto sektöründe inovasyonu engellediğini ve yetenekli geliştiricileri sektörden uzaklaştırdığını savundu.

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Bu tür keyfi düzenlemelerle mücadele eden şirketlere mali tazminat ödenmesi, yetki aşımına karışan SEC yetkililerinin kamuoyuna açıklanarak görevden alınması ve bu yetkililere ömür boyu men cezası verilmesi gibi reformlar çağrısında bulundu.

Winklevoss, benzer müdahalelerin tekrarlanmaması için sektörün yapısal reformları desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Justin Sun İçin Yeni Gelişmeler

Öte yandan SEC, Justin Sun ve Tron Vakfı’na karşı açtığı davada “potansiyel bir uzlaşma” için duruşmaların askıya alınmasını talep etti.

Çarşamba günü mahkemeye sunulan belgede, “Yapılan duraklama, mahkemenin ve kamuoyunun çıkarına olacaktır, çünkü uzlaşma sağlanması yargı kaynaklarının korunmasına yardımcı olacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Sun cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bu gelişme, SEC’in son haftalarda Binance, Coinbase ve Robinhood’a karşı açtığı davalarda da benzer adımlar atmasıyla paralellik gösteriyor.