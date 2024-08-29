OpenSea CEO’su ekibin SEC’in eylemlerinden dolayı “şok olduğunu” söyledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para platformlarını hedef almayı görevi haline getirdi. Tabii henüz yeni bir yenilgi almış komisyonun ne kadar başarılı olduğu, ayrı bir tartışma konusu.

Komisyonun hedefindeki yeni isim, NFT platformu OpenSea oldu. CEO Devin Finzer, SEC’ten Wells bildirimi aldıklarını açıkladı.

Wells bildirimi, menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği düşünülen oluşumlara, yakında soruşturma açılabileceğini bildirmek üzere gönderiliyor.

Finzer, şöyle belirtti:

SEC’in içerik üreticileri ve sanatçılara karşı böyle büyük bir hamle yapması bizi şoka soktu. Fakat kalkıp savaşmaya hazırız. SEC, NFT’leri hedef alarak inovasyonu daha geniş ölçekte engeller. Yüz binlerce sanatçı ve üretici risk altında ve çoğunun kendini savunacak kaynağa erişimi yok.

CEO’ya göre sanat eseri, etkinlik bileti ve koleksiyon parçası olabilen, “yaratıcı ürünler” olarak tanımlanabilecek NFT’ler menkul kıymet olarak değerlendirilemez.

Finzer, sanat ve müziğin menkul kıymet kategorisine girmesinde endişe eden bazı sanatçıların mahkemeye başvurduğunu açıkladı. CEO, ayrıca Wells bildirimi alan içerik üreticilerinin mahkeme masraflarını karşılamak için 5 milyon dolar ayrılacağını söyledi.

SEC, daha önce Ripple, Coinbase, Binance, Uniswap, Kraken ve ConsenSys gibi çok sayıda kripto para şirketini hedef aldı.