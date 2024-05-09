İşte Ripple-SEC davasında taraflar arasında ortaya çıkan son anlaşmazlık.

Özet:

SEC, Ripple’ın piyasaya sürmeye hazırlandığı stabilcoin’ini “kayıt dışı kripto varlık” olarak değerlendirdi ve taraflar arasındaki gerilimi tırmandırmaya devam etti.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ABD’deki düzenleyici zorluklar nedeniyle şirketinin küresel çapta genişlemeye ve XRP’nin gelecekteki finansal altyapıdaki rolünü tesis etmeye odaklanıyor.

SEC, Yine Ripple’a Saldırdı

Ripple, henüz değeri ABD dolarına sabitlenmiş stabilcoin’ine dair detayları paylaşmadı. Ancak bu durum, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Ripple’ın stabilcoin’ini eleştirmesine engel değil. Twitter’da (X) paylaşılan mahkeme belgelerine göre SEC, Ripple’ın stabilcoin’ini “kayıt dışı kripto varlık” olarak tanımlıyor.

Ripple bundan yaklaşık bir ay önce kendi stabilcoin’ini başlatacağını açıkladı. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse o dönemde söz konusu stabilcoin’in geleneksel finans ile kripto para sektörü arasında köprü kuracağını söyledi.

Her ne kadar Ripple’ın stabilcoin’inin ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmese de Ripple CTO’su David Schwartz, Haziran ayında stabilcoin’inin isminin duyurulması gibi çeşitli güncellemeler paylaşacaklarını açıkladı.

Son birkaç yılda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasında pek çok çatışma yaşandı. SEC, 2020 yılının Aralık ayında Ripple’a dava açtı ve onu XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladı.

23 Nisan 2024 tarihinde davada duruşma aşamasına geçildi. ABD’li avukat Jeremy Hogan bu hafta başlarında davada daha sakin bir döneme girildiğini ve artık tarafların yargıcın kararını bekleyeceğini söyledi.

Ripple’ın Gelecek Planları

Ripple’ın önümüzdeki 3 yıllık süreçte tek hedefi kendi stabilcoin’ini başlatmak değil. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse kısa bir süre önce yaptığı açıklamada en önemli önceliklerinin küresel genişleme olduğunu söyledi.

Garlinghouse, Ripple’ın yeni finansal altyapıya sahip olma hedefini dile getirdi ve XRP’nin gelecekte bu finansal altyapıda üstleneceği olası rolden övgü dolu sözlerle bahsetti. Brad Garlinghouse bu nedenle uzun vadede XRP konusunda çok iyimser olduğunu söyledi.