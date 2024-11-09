ABD Başkanı Donald Trump’ın SEC Başkanı olarak Wall Street avukatı Richard Farley’i atamayı düşündüğü yönündeki söylentiler, kripto dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Trump, 5 Kasım 2024’te kazandığı başkanlık seçiminden sonra SEC Başkanı Gary Gensler’ı görevden almayı planladığını açıkladı. Kripto karşıtı tutumuyla eleştirilen Gensler’ın yerine, Wall Street’in deneyimli avukatlarından Farley’in gelebileceği konuşuluyor.

Farley’in SEC başkanlığına gelmesi durumunda kripto para sektörüne yönelik olası tutumu merak ediliyor.

Farley Kripto Para Sektörü için İyi mi Kötü mü?

Farley, Kramer Levin Naftalis & Frankel hukuk firmasında ortağı ve Goldman Sachs, UBS ve Credit Suisse gibi dev bankaların danışmanı. Finans dünyasındaki bu tecrübesinin SEC’e yararlı olabileceği düşünülüyor. Ancak, Wall Street bağlantıları kripto yatırımcılarını endişelendiriyor. Bazı yorumcular, Farley’in daha sıkı düzenlemeler getirerek kripto para piyasasındaki büyümesini engelleyebileceğinden çekiniyor.

Cinneamhain Ventures’tan Adam Cochran gibi isimler, Farley yerine kripto dostu adaylar Hester Peirce veya Dan Gallagher’ı tercih ediyor. Ancak ekonomist Timothy Peterson gibi bazı isimler ise Farley’in deneyiminin, sektöre denge ve istikrar getirebileceğini düşünüyor.

Trump’ın en güçlü adaylarından biri Farley olsa da, SEC için başka isimler de gündemde. SEC Komiseri Mark Uyeda, Gensler’in katı tutumuna karşı daha esnek politikalar gerektiğini savunuyor. Uyeda, regülasyonları hafifleterek kripto para piyasasının büyümesine destek olabileceği için kripto topluluğunun ilgisini çekiyor.

Trump’ın Zaferi Kripto İçin Ne Getirecek?

Trump’ın yönetimi şekillenirken SEC’de bir liderlik değişikliği bekleniyor. Farley’in SEC Başkanı olması, kripto para piyasasına istikrar getirebilir veya daha sert düzenlemelerle sektörü zorlayabilir. Kripto para topluluğu, Trump’ın SEC Başkanı olarak atayacağı ismin sektöre dostane bir yaklaşım getirip getirmeyeceğini yakından takip ediyor.