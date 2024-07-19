18 Temmuz’da gerçekleşmesi beklenen ancak iptal edilen SEC toplantısı 25 Temmuz için yeniden planlandı.

Hukuk uzmanları Ripple-SEC davasının Temmuz ayı içerisinde sonlanacağını öngörüyor. ABD SEC web sitesinde yapılan bir güncellemeye göre, devlet kurumu 18 Temmuz’da yapılması planlanan gizli toplantıyı 25 Temmuz için yeniden planladı.

Her ne kadar söz konusu toplantı yalnızca Ripple için planlanmasa da beklenti, taraflar arasında uzlaşmanın gerçekleşeceği yönünde.

SEC, 18 Temmuz’daki toplantının iptali için herhangi bir gerekçe paylaşmamıştı.

Söz konusu toplantıda SEC’in htiyati tedbirlerin ve idari işlemlerin kurumu ve çözümü, dava taleplerinin çözülmesi ve icra işlemleri gibi konuları tartışması bekleniyor. Bununla birlikte eski SEC avukatı Marc Fagel, Ripple ve SEC’in uzlaşmak için çabalamadıklarını, yalnızca bölge mahkemesinin çözüm aşamasında kararını beklediklerini yineledi.

18 Temmuz’daki toplantının iptal edilmesinin ardından XRP fiyatı 0,63 dolar bandından 0,54 dolar bandına kadar geriledi. Bu süreçte XRP’nin işlem hacmi de önemli ölçüde azaldı.

Analistler, XRP’deki kırılımın gerçekleşmesi halinde kısa vadede 1 dolar seviyesine yükseliş bekliyor. XRP’de RSI ve alçalan kanal formasyonu gibi grafik formasyonları ve göstergeler günlerdir bir konsolidasyona işaret ediyor.

Bu gelişme, tam bir iptalden ziyade potansiyel bir ertelemeye işaret ediyor ve XRP topluluğu için bir parça iyimserlik sunuyor. Kısa vadeli görünüm belirsizliğini korurken, toplantının önümüzdeki hafta gerçekleşme olasılığı devam eden bu destana yeni bir katman ekliyor. Ancak bu iyimserlik dünkü olaylarla tam bir tezat oluşturuyor.

SEC Toplantısı İptal Edilince XRP Darbe Aldı

Toplantı gündeminde Ripple ya da XRP’den açıkça bahsedilmese de, pek çok kişi umutlarını SEC ve Ripple arasında olası bir anlaşmaya bağlamıştı. Ancak 18 Temmuz’daki toplantının iptali XRP fiyatında yaklaşık %8’lik önemli bir düşüşe yol açtı.

18 Temmuz’daki toplantı, Ripple cephesindeki transfer ile birleştiğinde yatırımcılar arasında iyimserliği körüklemişti.

XRP topluluğunun önde gelen isimlerinden JackTheRippler, konuyla ilgil olarak Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

SEC’in uzlaşma toplantısı 25 Temmuz 2024’te gerçekleşecek. XRP destekçisi avukatlar davanın Temmuz ayı içerisinde sonuçlanacağını öngörüyor!