XRP destekçisi avukat Fred Rispoli, SEC’in Ripple davasındaki kararı %60 ihtimalle temyize götüreceğine inanıyor. Fred Rispoli, bu hamlenin SEC için riskli olabileceğini söyledi.

Özet:

Ripple ile SEC arasındaki dava 8 Ağustos’ta sonuçlandı ve tarafların kararı temyize götürebilmeleri için son tarih 7 Ekim 2024 olarak belirlendi. XRP destekçisi avukat Fred Rispoli, SEC’in temyize gitme olasılığını %60 olarak görüyor.

Ancak SEC yaklaşık 4 yıl süren davada iyi bir performans sergileyemedi. Bu nedenle olası bir temyiz başvurusunun SEC için riskli olabileceği öngörülüyor.

SEC, Ripple Davasında Temyize Gidecek mi?

Ripple ile SEC arasındaki dava, 8 Ağustos tarihli mahkeme kararıyla sonuçlandı. Ancak tarafların kararı temyize götürebilmeleri için hala 7 Ekim 2024 tarihine kadar süreleri var.

Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının menkul kıymet işlemi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Torres, Ripple’ı bazı menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 125 milyon dolar para cezasına çarptırdı.

Bu miktar, SEC’in başlangıçta talep ettiği 2 milyar dolarlık cezaya kıyasla oldukça düşük. Dolayısıyla bu durum, SEC’in 7 Ekim 2024 tarihinden önce kararı temyize götüreceğine dair spekülasyonları tetikliyor. Eski bir SEC avukatı, ABD’nin menkul kıymet düzenleyicisinin büyük olasılıkla Yargıç Analisa Torres’in 13 Temmuz 2023 tarihli kararını temyize götüreceğini öngördü.

Fox Business muhabiri Eleanor Terrett tarafından aktarılan habere göre SEC, Torres’in Ripple’ın programatik XRP satışlarına ilişkin kararına itiraz etmeyi planlıyor. Avukata göre SEC’teki herkes kararın yanlış olduğuna, hukuka uygun olmadığına ve temyize götürülmesi gerektiğine yürekten inanıyor.

ABD’li avukat Fred Rispoli, SEC’in temyize gitme olasılığının %60’a yükseldiğini öne sürdü. Rispoli’ye göre, “temyize gidilmemesi,” programlı satışlarla ilgili kararın sadece Ripple’ın ikincil satışlarına özgü bir durum olarak kalacağı ve SEC’in genel olarak diğer kripto davalarında bu kararı örnek gösteremeyeceği anlamına gelecek.

Fred Rispoli, bu yılın başlarında yaptığı başka bir tahminde Ripple ile SEC arasındaki davanın 25 milyon dolarlık ceza ile Temmuz ayında sonuçlanacağını öngörmüştü. Rispoli, Ripple’ın Eylül ortasında sunduğu ve mahkemenin parasal cezayı durdurmasını talep eden dilekçeye de yanıt verdi. Bu gelişmenin, SEC’in olası bir temyiz başvurusunda bulunabileceğinin işareti olabileceğini söyledi.