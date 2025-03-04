ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para düzenlemelerine netlik kazandırmak için bu ay yeni oluşturduğu Kripto Görev Gücü’nün ilk toplantısını düzenleyecek.

“Buraya Nasıl Geldik ve Nasıl Çıkacağız – Menkul Kıymet Statüsünü Tanımlamak” başlıklı yuvarlak masa toplantısı, 21 Mart’ta Washington, DC’deki SEC merkezinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, “Kriptoya Netlik Getirme Bahar Sprinti” adı verilen daha geniş kapsamlı bir girişimin parçası olacak. Toplantının ana oturumu canlı yayınlanacak ve kayıtlı versiyonu daha sonra erişime açılacak.

Ancak, katılımcılar kapalı kapılar ardında gerçekleşecek özel oturumlara da dahil olacak. Küçük gruplar halinde yapılan tartışmaların, sektör liderleri, düzenleyiciler ve hukuk uzmanları arasında daha açık fikir alışverişine olanak tanıması bekleniyor.

JUST IN: 🇺🇸 SEC Crypto Task Force to "host a series of roundtables to discuss key areas of interest in the regulation of crypto assets." pic.twitter.com/LIY6SeRzaT — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) March 3, 2025

Kripto Endüstrisindeki Belirsizliği Sonlandırma Çabası

ABD’de kripto para düzenlemeleri açısından kritik bir döneme girilirken düzenlenen bu toplantı, SEC’in bugüne kadar dijital varlık sektörünü denetlemek için net kurallar yerine, daha çok yaptırım eylemlerine dayanarak hareket ettiği eleştirileri üzerine geldi. Kurumun yaklaşımı, hukuki mücadelelere, yatırımcıların ve blockchain geliştiricilerinin artan tepkisine yol açtı.

21 Ocak’ta göreve gelen SEC Geçici Başkanı Mark T. Uyeda, görev gücünün temel amacının daha açık bir yasal çerçeve oluşturmak, kayıt süreçlerini belirginleştirmek ve kripto projeleri için makul şeffaflık gereklilikleri getirmek olduğunu vurguladı. Görev gücünün başında bulunan SEC Yetkilisi Hester Peirce ise, kamuoyunun bu süreçte oynayacağı önemli role dikkat çekerek “Kripto için uygulanabilir bir düzenleyici çerçeve oluşturmak adına kamuoyunun uzmanlığından yararlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

Sektörden Gelen Tepkiler SEC’i Yeni Bir Yaklaşıma Zorluyor

SEC, toplantıyla birlikte görev gücüne atanan kilit isimleri de açıkladı. SEC Geçici Başkanı’nın kıdemli danışmanı Richard Gabbert personel şefi, kıdemli politika danışmanı Taylor Asher ise baş politika danışmanı olarak görev yapacak. Ayrıca, kurum bünyesinden uzmanlar da sürece dahil edilerek, alınacak düzenleyici önlemlerin hem uygulanabilir hem de gerçekçi olmasını sağlamaya çalışacaklar.