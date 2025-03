ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para düzenlemelerine netlik kazandırmak için bu ay yeni oluşturduğu Kripto Görev Gücü’nün ilk toplantısını düzenleyecek.

“Buraya Nasıl Geldik ve Nasıl Çıkacağız – Menkul Kıymet Statüsünü Tanımlamak” başlıklı yuvarlak masa toplantısı, 21 Mart’ta Washington, DC’deki SEC merkezinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, “Kriptoya Netlik Getirme Bahar Sprinti” adı verilen daha geniş kapsamlı bir girişimin parçası olacak. Toplantının ana oturumu canlı yayınlanacak ve kayıtlı versiyonu daha sonra erişime açılacak.

Ancak, katılımcılar kapalı kapılar ardında gerçekleşecek özel oturumlara da dahil olacak. Küçük gruplar halinde yapılan tartışmaların, sektör liderleri, düzenleyiciler ve hukuk uzmanları arasında daha açık fikir alışverişine olanak tanıması bekleniyor.

JUST IN: 🇺🇸 SEC Crypto Task Force to "host a series of roundtables to discuss key areas of interest in the regulation of crypto assets." pic.twitter.com/LIY6SeRzaT

— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) March 3, 2025