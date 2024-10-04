ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Yaptırım Direktörü Gurbir Grewa, 2 Ekim Çarşamba günü istifa edeceğini duyurdu. Açıklama, SEC’in Ripple davasındaki mahkeme kararını temyize götürmek için başvuruda bulunmasından saatler önce geldi.

Gurbir Grewa 11 Ekim 2024 tarihinde görevinden ayrılacağını açıkladı. SEC Başkanı Gary Gensler konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Grewa’yı “başarılı bir kamu görevlisi olarak tanımladı ve şu ifadeleri kullandı:

Her gün, yatırımcıları en iyi nasıl koruyacağını ve piyasa katılımcılarının yıllardır test edilmiş menkul kıymetler yasalarımıza uygun hareket etmelerini nasıl sağlayacağını düşündü. Gerçeklerin ve yasaların peşinden giderek, korkusuzca ve tarafsız bir şekilde hareket eden bir bölüme liderlik etti.

SEC’in Yaptırım Direktörü Gurbir Grewa’nın istifa kararı, kripto para piyasasında SEC’e yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde geldi. Zira SEC, Ripple, Binance ve Coinbase gibi sektörün dev şirketlerine karşı açtığı davalarla gündemde. Kripto para topluluğu ise SEC’i, kripto para piyasasını yaptırımlar yoluyla düzenlemekle suçluyor. Bu ortamda SEC’in Yatırım Direktörü Grewa’nın istifa kararı alması, spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Kimileri Grewa’nın ayrılığını SEC’in kripto para piyasasına yönelik tutumunda değişim sinyali olarak yorumlarken kimileri ise SEC’in sıkı düzenleyici yaklaşımının devam edeceğini öngörüyor. Grewa’nın istifa kararı, Ripple’ın Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty’nin de dikkatinden kaçmadı.

SEC 2 Ekim’de Ripple davası için temyiz başvurusunda bulundu. Bu gelişme sonrasında açıklamalarda bulunan Alderoty şu ifadeleri kullandı:

Yaptırım Direktörünün bundan yaklaşık bir saat önce istifa ettiğini duyurması bir tesadüf mü?

SEC’in Temyiz Başvurusuna Yönelik Eleştiriler

Fox Business muhabiri Eleanor Terrett, SEC’in hangi konularda temyize gideceğini henüz belirtmediğini aktardı. Beklentiler, SEC’in hem 125 milyon dolarlık para cezasına hem de XRP’nin programlı satışlarına ilişkin mahkeme kararlarına itiraz etmesi bekleniyor.

Avukat Jeremy Hogan 3 Eylül’de X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada SEC’in temyiz hamlesini “büyük bir hata” olarak değerlendirdi. Hogan, SEC’in temyiz başvurusunun kurum adına avantajdan çok olumsuz sonuç doğurma riski olduğunu savundu.

Hogan ayrıca istatistiksel olarak SEC’in temyizi kaybetme riskinin çok daha yüksek olduğunu belirtti. Hogan bu düşüncesine gerekçe olarak Yargıç Analisa Torres’in kararlarının gerçeklere dayalı olmasını gösterdi. Avukat, SEC’in temyizi kazandığı senaryoda bu durumun Ripple’a daha yüksek miktarda ceza verilmesine yol açacağını ve daha fazla yatırımcı koruması sağlamayacağını söyledi.

Jeremy Hogan Ripple’ın Blue Sky adlı eyalet menkul kıymet yasalarıyla savunma yapabileceğini öngördü. Federal düzenlemelerden önce yürürlüğe giren ve eyalet bazında yatırımcıları dolandırıcılıktan korumaya yönelik olan kanunlar Blue Sky olarak adlandırılıyor. Hogan, Ripple’ın bu tür bir hamle yaparak başarılı olması durumunda SEC’in kripto para piyasası üzerindeki düzenleyici yetkisi ve kontrolü zayıflayabilir.