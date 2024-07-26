SEC’in 25 Temmuz’da gerçekleştirdiği kapalı toplantıdan Ripple-SEC davası için uzlaşma kararı çıkacağına dair beklentiler bir hayli artmıştı. Peki dün gerçekleştirilen toplantı nasıl sonuçlandı?

Özet:

3,5 yılı aşkın süredir devam eden Ripple-SEC davası, XRP fiyatını önemli ölçüde baskılamaya devam ediyor.

Topluluk davanın kısa bir süre içerisinde sonuçlanmasını bekliyor. Önde gelen birçok isim tarafından yapılan açıklamalar da bu şekilde.

Ripple-SEC davasının sonucunun yalnızca XRP’yi değil, SEC tarafından menkul kıymet olarak tanımlanan diğer kripto para birimlerini de etkileyeceği öngörülüyor.

İlk olarak 18 Temmuz için planlanan ve sonrasında 25 Temmuz’a ertelenen SEC’in kapalı toplantısı Ripple topluluğunda yüksek beklentilere yol açtı. Birçok kişi söz konusu kapalı toplantıda Ripple ile SEC’in uzlaşmaya varacağını öngörüyordu.

Bu nedenle XRP fiyatı 0,38 dolar bandından 0,63 dolar bandına kadar yükseldi. Fakat dün gerçekleştiği tahmin edilen toplantının ardından şu ana kadar Ripple’a ve XRP’sine dair herhangi bir gelişme yaşanmadı. Sonuç olarak XRP fiyatı 25 Temmuz’da %5,2 oranında değer kaybederek 0,5846 dolar seviyesine geriledi.

XRP fiyatındaki bu düşüşün, Ripple ve SEC’in kapalı toplantı sonrasında sessizliğe bürünmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Başta X olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda da Ripple-SEC davasına dair birçok spekülasyon ortaya çıktı.

Konuyla ilgili olarak SEC’e ve Ripple’a yapılan yorum taleplerine yalnızca Ripple yanıt verdi. Ripple sözcüsü şu anda konuyla ilgili olarak paylaşılacak yeni gelişmenin olmadığını, olası güncellemeler için Ripple’ın resmi kanallarının, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un ve Ripple’ın Baş Hukuk Sorumlusu Stu Altedorty’nin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

SEC Toplantısı XRP Topluluğunu Hayal Kırıklığına Uğrattı

SEC’in kapalı toplantısından şu ana kadar herhangi bir sonuç çıkmaması nedeniyle XRP yatırımcıları yeniden belirsizliğe düştü. Beklentiler, dava kesin olarak sonuçlanana kadar XRP fiyatındaki aşağı ve yukarı yönlü dalgalanmaların devam edeceği yönünde.