Ethereum artık SEC’in radarında değil.

Ethereum’un kripto parası Ether (ETH), geleceğini etkileyebilecek en büyük tehditten kurtulmuş gibi gözüküyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), iddiaya göre ETH hakkındaki soruşturmasını sonlandırdı.

SEC, geçtiğimiz aylarda ETH’nin menkul kıymet olup olmadığını incelemek için soruşturma başlatmıştı. Çok sayıda kripto parayı menkul kıymet olarak değerlendiren Komisyon’un bu hamlesi, kripto para topluluğunda endişe uyandırmıştı.

SEC, soruşturma kapsamında Ethereum Vakfı’nı incelemeye aldığı gibi, vakıf ile çalışmış kurumlardan da bilgi talep etmişti.

Sunucu Layah Heilpern, SEC’in soruşturmadan vazgeçtiğini şöyle duyurdu:

The SEC is dropping its investigation into ethereum and has officially ruled it’s a commodity and NOT a security.

This is huge for the space!

Bring on the ETF launch and finally a real bull run! 🚀

— Layah Heilpern (@LayahHeilpern) June 19, 2024