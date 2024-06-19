Ethereum artık SEC’in radarında değil.

Ethereum’un kripto parası Ether (ETH), geleceğini etkileyebilecek en büyük tehditten kurtulmuş gibi gözüküyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), iddiaya göre ETH hakkındaki soruşturmasını sonlandırdı.

Ether, SEC’in Radarından Çıktı

SEC, geçtiğimiz aylarda ETH’nin menkul kıymet olup olmadığını incelemek için soruşturma başlatmıştı. Çok sayıda kripto parayı menkul kıymet olarak değerlendiren Komisyon’un bu hamlesi, kripto para topluluğunda endişe uyandırmıştı.

SEC, soruşturma kapsamında Ethereum Vakfı’nı incelemeye aldığı gibi, vakıf ile çalışmış kurumlardan da bilgi talep etmişti.

Sunucu Layah Heilpern, SEC’in soruşturmadan vazgeçtiğini şöyle duyurdu:

SEC, Ethereum soruşturmasına son veriyor. Komisyon, ETH’nin bir menkul kıymet değil, emtia olduğuna resmi olarak hükmetti. Bu alan için büyük bir olay! Sırada ETF ve nihayet gerçek bir boğa piyasası var!

The SEC is dropping its investigation into ethereum and has officially ruled it’s a commodity and NOT a security. This is huge for the space! Bring on the ETF launch and finally a real bull run! 🚀 — Layah Heilpern (@LayahHeilpern) June 19, 2024

Blockchain yazılım şirketi ConsenSys da iddiayı doğruladı. Şirket, “SEC Yaptırım Birimi, bizi Ethereum 2.0 soruşturmasını sonlandırdığı konusunda bilgilendirdi. Yani SEC, ETH satışlarınını menkul kıymet işlemi olduğu yönünde hiçbir suçlamada bulunmayacak,” diye açıkladı.

Ether ETF’leri Yolda

Bitcoin spot borsa yatırım fonlarının (ETF) onayını yıllarca bekleten SEC, Ethereum için aynı zaman çizelgesini izlemedi. Komisyon, yalnızca birkaç ertelemeden sonra mayıs ayında Ether ETF’lerini onayladı.

Ancak ETF’lerin işleme açılmadan önce iki kez onay alması gerekiyor. Komisyon, geçtiğimiz ay 19b-4 formlarını onayladı. ETF’lerin borsaya eklenmeden önce S-1 onayı da alması gerekiyor.

SEC Başkanı Gary Gensler, geçen hafta verdiği ifadede S-1 onayının yaz sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Ether’in haberlere tepkisi olumlu olmadı. Son 24 saatte yüzde 3’ün üzerinde yükselen ETH, haber yayın saati itibarıyla 3.555 dolardan işlem görüyor.