ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto borsası Binance US’ye açtığı davada değişikliğe gidiyor. Mahkeme belgelerine göre SEC, Binance’e açtığı davada menkul kıymet olarak sınıflandırdığı kripto paralarla ilgili şikayetini değiştirmeye hazırlanıyor.

SEC’in açtığı davada “Üçüncü Taraf Kripto Varlık Menkul Kıymetleri” ibaresiyle tanımladığı kripto paraları menkul kıymet olarak sınıflandırma konusunda geri adım atıyor. Bu kripto paralar arasında SOL, ADA, MATIC ve FIL de dahil olmak üzere 10 proje yer alıyor. SEC, daha önce bu varlıkların Howey testine göre menkul kıymetler sınıflandırmasına girdiğini savunmuştu.

SEC’in Cardano’nun yerel token’ı ADA’yı menkul kıymet olarak sınıflandırması, projenin gelişimini ve benimsenmesini önemli ölçüde azaltmıştı. Bu son gelişmeyle birlikte ADA yeniden eski günlerine geri dönebilir.

Cardano ETF’si Başlatılabilir mi?

SEC’in ADA’yı menkul kıymet olarak sınıflandırma konusunda geri adım atması Cardano ETF’lerinin başlatılmasıyla sonuçlanabilir. Bitcoin ve Ethereum ETF’leri bu yıl ABD’de SEC tarafından onaylandı ve piyasaya sürüldü. Kripto para topluluğu şu sıralar ABD’de hangi kripto ETF’sinin piyasaya sürüleceğini merak ediyor.

SEC’in ADA’ya yönelik menkul kıymet suçlamalarını geri çekmesi, Cardano ETF’si için önemli bir adım olabilir.

Ancak, tüm bunlar şu an için bir spekülasyon niteliğinde ve bu konuda atlmış herhangi bir somut adım yok. SEC’in Binance davasındaki şikayetini değiştirme kararı, başta SOL, MATIC ve ADA olmak üzere kripto varlıklar için önemli fırsatlar doğurabilir.