SEC’in Ripple’dan ödemesini talep ettiği 2 milyar dolar, şirket için ne anlama geliyor?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple Labs’e açtığı davada karar öncesi taleplerini mahkemeye sundu. Sunulan dilekçe bugün resmi olarak açıklandı.

SEC, Ripple’da hukuk işlerinden sorumlu Stuart Alderoty’nin dün aktardığı gibi, blockchain şirketinin 2 milyar dolar ceza ödemesini istiyor.

Ripple Ne Yapacak?

Kripto para avukatı Fred Rispoli (X kullanıcı adı @freddyriz), davadaki gelişmeyi yorumladı.

Rispoli’ye göre ceza talebi, iki farklı şekilde sonuçlanabilir. Ripple, cezayı az bulup faaliyetlerini bir an önce sürdürmek ve XRP üzerindeki satış baskısını azaltmak için cezayı ödeyebilir. Rispoli, bu senaryoya yüzde 40 ihtimal veriyor.

Daha olası senaryoya göre Ripple, para cezasının yüksekliğinden değil, fakat kararın emsal teşkil etme riski açısından cezaya itiraz edebilir.

Rispoli, sektör için hayati öneme sahip bu dava süreciyle SEC’in yatırımcıların hangi açıdan zarar gördüğünü kanıtlama zorululuğunun doğduğunu ekledi.

SEC Davasında Neler Oldu?

SEC, XRP gibi birçok kripto paranın menkul kıymet olduğunu ve kendi denetimine girdiğini iddia ediyor.

Komisyon, bu doğrultuda 2020 sonunda XRP’nin geliştiricisi Ripple Labs’e dava açtı. SEC, XRP’nin bir menkul kıymet olduğunu, XRP arz eden Ripple’ın da menkul kıymet dolandırıcılığı gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

Bir sonraki duruşma Nisan 2024’te görülecek. Davada karar çıksa dahi, temyize gitmesi yüksek ihtimal görünüyor.

XRP, son 24 saatte yüzde 3’ten biraz fazla düşüş gösterdi. Altcoin 0,63 dolar bandından işlem görüyor.