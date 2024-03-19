SEC’e “kötü niyet” nedeniyle uygulanan yaptırım, kripto para sektörünün yararına olabilir.

ABD mahkemesi SEC’in bir blockchain şirketiyle ilgili şikayetlerinde kötü niyeti olduğuna hükmetti. Mahkeme, komisyona yaptırım uygulamaya karar verdi. Mahkemenin bu kararı, tüm kripto para alanının yararına olabilir.

SEC’e Uygulanan Yaptırım Kriptoya Yarayabilir

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçtiğimiz yılın ağustos ayında blockchain ekosistemi Debt Box’tan şikayetçi olmuştu. Komisyon, madencilik lisans sağlayıcısı gibi davranan Debt Box’ın dolandırıcılık yoluyla 50 milyon dolar gelir elde ettiğini iddia ediyordu.

SEC, Debt Box’ın 720 bin doları yurt dışına çıkardığını ve yöneticilerinin de Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) kaçacağını iddia ederek, varlıklarının dondurulmasını talep etti. Mahkeme ise komisyon ile aynı fikirde değildi.

ABD’li hakim Robert J. Shelby, SEC’in 720 bin dolarlık transfer gibi bazı bilgileri mahkemeye yanlış aktardığını tespit etti. Transfer, iddia edildiği gibi uluslararası değil, ABD içinde gerçekleşmişti.

Shelby, şöyle açıkladı:

SEC’in sunduğu kritik kanıtların temeli yok, ancak yine de bunları bilerek yanlış yönlendirici şekilde mahkemeye sundu.

Mahkeme, tüm bu bulgular neticesinde SEC’in kötü niyet ile hareket ettiğine hükmetti ve komisyona yaptırım uygulamaya başladı. SEC’in mahkemenin reddi talebi de reddedildi.

SEC, kripto para ve blockchain şirketlerini sık sık hedef alıyor. Komisyon, şimdiye kadar Ripple dahil birçok şirkete menkul kıymet dolandırıcılığı iddiasıyla dava açtı.

SEC’in mahkeme kararıyla böyle bir yaptırıma uğraması, düzenleyici kuruluşların daha etik ve şeffaf bir şekilde çalışma ihtiyacını vurguluyor. Yaptırım kararı, süregelen ve gelecekteki davalara da örnek teşkil edebilir.